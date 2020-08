Princesse Anne : la fille de la Reine Elisabeth II se remémore sa tentative d’enlèvement durant sa jeunesse !

Ce samedi 15 août 2020, la princesse Anne du Royaume-Uni fête ses 70 ans. Moins connue que son frère Charles, elle a quand même une anecdote très intéressante à évoquer.

Elle raconte comment en revenant au palais de Buckingham le 20 mars de l’année 1974, elle a été victime d’une tentative d’enlèvement. C’était un certain Ian Ball qui a voulu la kidnapper. Ce dernier fut déclaré mentalement inapte.

Thank you for all the warm wishes on The Princess Royal’s 70th birthday today!

This new photograph, released to mark HRH’s birthday, was taken by John Swannell at Gatcombe Park.#HappyBirthdayHRH #PrincessRoyalAt70 pic.twitter.com/16t3IQTnkk

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 15, 2020