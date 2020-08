Priscilla Betti : elle poste une photo au naturel et se fait vivement critiquer par ses abonnés !

L’ex-chanteuse Priscilla Betti est bien connue pour sa voix envoûtante et sensuelle. Ses apparitions sont toujours suivies de fortes clameurs d’appréciation. Pourtant cette fois, les choses ont bien été différentes pour notre star. Si elle a voulu s’assumer en postant fièrement une photo d’elle sur son compte Instagram, on aurait bien pu dire que cette initiative est loin d’avoir plu à ses fans. Ces derniers ne se sont pas gênés pour lui lancer des propos blessants.

L’ex-enfant star cède à la tendance no make-up !

Si Priscilla Betti s’est fait beaucoup apprécier en 2002 notamment grâce à son album Cette vie nouvelle, sa photo au naturel aura eu l’effet contraire. En effet, l’ex-chanteuse s’est laissée tenter par le nouveau challenge qu’on voit un peu partout sur les réseaux sociaux : le challenge No make-up. Ce dernier consistait à poster une photo sans aucun artifice (ni filtre ni maquillage) sur les réseaux sociaux. Si la femme de 31 ans s’est amusée à le faire, elle n’a certainement pas prévu les réactions de ses abonnés qui se sont montrés particulièrement méchants.

On la voit poster un selfie tout sourire, teint hâlé dans un joli haut rose très échancré. On pouvait bien dire qu’elle ne s’est pas dérangée pour profiter du soleil de l’été. La trentenaire s’assume fièrement et ajoute l’hashtag #nomakeup pour signifier qu’elle n’avait mis ni maquillage, ni de filtre. L’ex-chanteuse voulait juste montrer son joli teint.

Priscilla Betti, plus si jeune que ça d’après ses abonnés

Les critiques n’ont pas tardé à fuser de partout, certaines plus impitoyables que d’autres. Il aura fallu seulement quelques heures pour que la photo de note star devienne le sujet de raillerie de bon nombre de ses abonnés sur Instagram. Alors que certains lui demandaient de faire attention au fait que le soleil serait en train d’abîmer sa peau, d’autres renchérissaient en ajoutant que les dégâts étaient beaucoup plus remarquables au niveau de son front.

La majorité des remarques des abonnées manquait cruellement de délicatesse. Elle n’a certainement pas été caressée dans le sens du poil. Les critiques allaient bon train, au point où certains trouveraient que Priscilla Betti avait décidément trop de rides pour son âge.

Heureusement que tous ses fans ne sont pas du même acabit. Des fans certainement plus bienveillants l’ont défendu en répondant qu’elle reste belle malgré son âge et son visage dépourvu de maquillage. D’autres sont même allés plus loin en la décrivant comme une vraie bombe et en réprimandant les auteurs des commentaires véhéments.

Il est très étonnant que malgré la notoriété de l’ex-chanteuse, son image soit aussi fustigée par ses mêmes fans qui lui ont si souvent apporté leur soutien. Elle totalise 349.000 abonnées sur son compte Instagram. Il est certain qu’elle a quelque peu regretté cette popularité.

Priscilla Betti fêtait ses 31 ans quelques jours plus tôt

Il faut reconnaître que plusieurs années se sont écoulées depuis l’album Cette vie nouvelle. La chanteuse n’avait que 12 ans à l’époque. Elle a connu un succès fulgurant qui l’a propulsé sur les scènes musicales. 18 bonnes années sont passées depuis et il est donc normal que la femme ait pris quelques rides.

Même si aujourd’hui elle ne chante plus, elle a fait plusieurs apparitions dans le monde du cinéma notamment dans la série Chante ! et dans le programme télé The Island : Célébrités qui était diffusé sur la chaîne M6 en 2018. Fière d’elle, la belle blonde a remercié ses fans qui lui avaient souhaité un joyeux anniversaire le 2 août dernier.