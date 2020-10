Problèmes de digestion : découvrez quels aliments manger pour une flore intestinale au top !

Aussi appelée microbiote intestinal, la flore intestinale serait le fruit d’un savant équilibre. Et pour une bonne flore intestinale, il n’y a pas 36 solutions, il faut adopter une alimentation complète, équilibrée et choisir les bons aliments. Suivez le guide !

Les aliments consommés au quotidien ont un impact sur la flore intestinale et sur la santé

Que ce soit clair, il n’existe pas de flore intestinale parfaite et chaque individu possède une flore intestinale différente qui va dépendre d’un grand nombre de facteurs. Ainsi, hormis les facteurs génétiques sur lesquels il n’est pas possible de faire grand-chose, l’environnement et les habitudes alimentaires sont 2 des facteurs sur lesquels il est possible d’avoir un impact plus ou moins grand.

Car même si les médecins le répètent depuis des années, une bonne alimentation est la base d’une bonne santé.

Déjà à l’Antiquité (5e siècle av. J.-C.), Hippocrate, médecin grec, affirmait déjà l’importance d’une bonne alimentation : « Que ton alimentation soit ta première médecine » avait-il déjà énoncé à l’époque.

Un changement de régime alimentaire aurait donc, selon de récentes études menées au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, un impact direct sur la composition et le fonctionnement de notre flore intestinale.

Certains médecins et scientifiques anglais ont d’ailleurs compilé des études portant sur la flore intestinale et ont, en 2016, sortir un recueil de recommandations pour prendre soin de sa flore et la nourrir convenablement.

Pour une flore intestinale au top, limitez la viande !

Tiens, encore une étude qui nous dit qu’il faut réduire notre consommation de viande pour être en bonne santé.

Cette fois, ci les recherches s’orientent du côté du foie et du travail considérable de production de bile entraînée par la consommation de viande. Car un trop-plein de graisse animale oblige le foie à travailler en excès, et une fois dans le système digestif, cette grande quantité de bile va finir par détruire les bons microorganismes qui nagent tranquillement dans l’intestin.

En revanche, les mauvais micro-organismes (les firmicutes) ne vont pas bouger d’un poils et seront responsables dans le futur de la prise de poids en cas de régime alimentaire inadapté et de certains troubles métaboliques comme le diabète…

Donc la viande, oui, mais avec parcimonie (pas plus de 3 fois par semaine) et si possible des protéines maigres issues de viande blanche.

Remplacez les sucres et les édulcorants par des fruits frais !

On sait déjà tous que les sucres et les édulcorants sont mauvais pour la santé et qu’ils ne sont en aucun cas nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. Mais on sait maintenant qu’ils sont nocifs pour la flore intestinale !

Si vous voulez une flore intestinale au top de sa forme, on ne peut que vous conseiller de consommer des fruits à croquer en grande quantité. Car même si ces derniers contiennent des sucres, ils apportent également des fibres, qui permettent de limiter les dégâts.

Le chocolat noir est également un aliment santé incroyable qui au-delà de ses effets antidépresseurs, est riche en polyphénols et favorise le développement des bonnes bactéries intestinales.

Les probiotiques, c’est pas automatique !

Vous avez déjà certainement entendu parler des probiotiques, puisqu’on vous les vend à toutes les sauces depuis quelques années (et surtout dans les fameux yaourts qui sont censés vous faire sourire de l’intérieur) !

Dans les faits, les probiotiques sont des micro-organismes vivants contenus dans certains aliments et qui, s’ils sont ingérés en bonne quantité au quotidien, vont permettre de maintenir l’équilibre de la flore intestinale.

Vous pouvez les trouver dans :

les yaourts nature ;

le chou fermenté ou la choucroute ;

les fruits et les légumes riches en fibres ;

le miel ;

le miso (la pâte de soja fermentée ) ;

les artichauts ;

les yaourts probiotiques ;

le kéfir et le Kombucha (boisson fermentée) ;

la chicorée

le vin et la bière non pasteurisée ;

les herbes fraîches et les épices

l’ail et l’oignon (que l’on considère comme des pré probiotiques).

À vous maintenant d’inclure l’un de ces aliments dans chacun de vos repas afin de maintenir votre flore intestinale en bonne santé !

Et rappelez-vous, une alimentation saine et équilibré reste la base d’un bonne santé, alors prenez soin de vous !