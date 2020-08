Prodigy : Netflix s’attaque au nouveau comics de Mark Millar et c’est un succès !

Cela fait un moment maintenant que Netflix affiche dans son catalogue bon nombre de comics et de mangas. Si l’on savait déjà que le service de VOD préféré des Français était sans cesse en recherche active de nouveaux titres et nouveaux projets, c’est vers le secteur de la bande dessinée qu’elle se tourne à présent, après une annonce particulièrement alléchante.

Netflix se tourne vers l’univers de Millarworld

En pleine réflexion sur son catalogue d’animés et de mangas, Netflix se tourne aujourd’hui vers les œuvres de Mark Millar, et ce n’est pas un hasard. En effet, en octobre 2017, la plateforme de streaming rachète la société du dessinateur, Millarworld. Dès lors, le public avait peu de doutes sur les intentions du géant de la VOD, d’autant plus que Millar ne s’est jamais caché de ses intentions télévisuelles. Pour Netflix, cet achat représente une opportunité sans précédent, puisque l’auteur est à l’origine d’un grand nombre de titres extrêmement connus, dont certains adaptés au cinéma y ont rencontré un franc succès. D’ores et déjà, la plateforme a annoncé plusieurs adaptations, sur lesquelles elle travaille simultanément. Parmi celles-ci, citons notamment :

American Jesus,

Supercrooks,

Jupiter’s Legacy,

Reborn,

The Magic Order.

Prodigy, dans les tuyaux de Netflix

Créé en 2018 par Mark Millar, avec la collaboration du dessinateur Rafael Albuquerque, le comics Prodigy va faire l’objet d’une adaptation en série animée par Netflix. À la sortie de la bande dessinée, Millar laissait déjà sous-entendre qu’il avait pensé son histoire en ce sens.

« Je me suis lancé un défi quand j’ai créé Prodigy. Je voulais écrire la chose la plus intelligente que je n’aie jamais écrite et, en même temps, la meilleure série d’action que j’ai pu proposer. Honnêtement, je ne pouvais pas être plus heureux que de voir la manière dont cela a tourné ».

En France, le premier tome de Prodigy, intitulé La Terre Maléfique, est paru en 2019, regroupant les 6 premiers de la version originale. D’après les premiers retours, la sortie de cette adaptation aurait lieu aux alentours de décembre 2020.

Netflix mise sur les séries et films animés

Comme on a pu le constater ces dernières années, la plateforme de streaming rajoute de plus en plus de séries et de films animés à son catalogue. Si elle se tourne aujourd’hui vers des productions originales et des adaptations de bandes dessinées, elle s’est déjà fait la main sur de nombreux titres cultes. Ainsi, les 21 saisons de Naruto Shippuden sont disponibles sur Netflix, tout comme les épisodes de Neon Genesis Evangelion ou de Saint Seiya. Plus récemment, c’est avec les films de Ghibli que le service a entériné son ambition des animés, puisque toutes les pépites du studio sont désormais visibles en VOD, à l’image de Mon Voisin Totoro, du Voyage de Chihiro ou encore du Château dans le ciel.