Produit d’entretien naturel : les Français sont nombreux à le chercher au vu de son efficacité !

De plus, comme les Français sont un peu plus chez eux à cause du couvre-feu ou du confinement, ils sont contraints d’entretenir plus régulièrement leur logement. C’est donc pour cette raison qu’ils sont en quête des références les plus intéressantes et il est préférable de vous concentrer sur ce produit d’entretien. Pour choisir ce dernier, n’hésitez pas à regarder toutes les études faites par des associations dédiées aux consommateurs, car c’est la meilleure technique pour éviter tous les composants dangereux et néfastes pour votre santé.

La recette de la lessive, les Français l’adorent !

Un sondage réalisé par la place de marché DIY I Make dont les résultats ont été rapportés par Femina nous apprend que la lessive est le produit d’entretien le plus recherché. Les recettes sont alors prises d’assaut par les ménagères, car elles ont une réelle efficacité par rapport à ces produits chimiques que vous pouvez trouver dans le commerce. De plus, il est vraiment très facile d’avoir de la lessive maison et cela vous permet aussi de chasser toutes les substances qui entraînent des démangeaisons ou encore des allergies. Nous vous proposons de découvrir la meilleure recette et vous ne serez vraiment pas déçu.

Il faut avoir 50 grammes de savon de Marseille qu’il est impératif de râper ou d’acheter en copeaux dans une enseigne naturelle .

. Prévoyez une bouteille en verre pour la conservation et un litre d’eau.

L’ingrédient miraculeux dans la recette de la lessive maison concernant le bicarbonate de soude et deux cuillères sont nécessaires.

Il faut aussi prévoir la même quantité pour les cristaux de soude que vous n’aurez aucune difficulté à trouver.

Par contre, l’odeur de la lessive n’est pas forcément réjouissante et il suffit d’utiliser des huiles essentielles de votre choix comme la lavande et 10 gouttes seront suffisantes.

Les étapes sont assez simples, vous avez les copeaux dans une bassine et il faut chauffer l’eau avec une bouilloire par exemple, c’est beaucoup plus simple. Vous versez ensuite l’eau sur les copeaux et vous mélangez jusqu’à ce qu’ils soient bien dissous. Vous ajoutez ensuite les autres ingrédients, mais conservez pour l’instant les huiles essentielles.

La préparation doit reposer une journée complète

Vous ne pouvez pas utiliser la lessive maison immédiatement puisque l’eau est beaucoup trop chaude. Par conséquent, nous vous conseillons de la laisser reposer pendant une journée à température ambiante en fermant bien le contenant en verre. Vous pouvez prendre une bouteille en plastique, mais elle pourrait fondre à cause de la chaleur et elle prendra une forme peu réjouissante. Lorsque la lessive est bien froide, vous ajoutez les 10 gouttes d’huiles essentielles et vous mélangez bien la préparation. Vous pouvez ensuite verser un bouchon dans le compartiment dédié à la lessive dans votre machine à laver et apprécier le résultat.

Cette solution est vraiment abordable, écologique et elle répond aux attentes des Français qui selon ce sondage veulent impérativement préparer leur propre lessive. En fonction de votre linge, vous pouvez ajouter directement cette dernière dans le tambour en imbibant les taches par exemple. Lorsque vous souhaitez utiliser votre lessive, n’oubliez pas de bien la mélanger pour que les huiles essentielles ne restent pas en suspension.

Vous pouvez d’ailleurs réaliser plusieurs produits d’entretien pour la maison avec du savon noir notamment et du vinaigre blanc. Vous pourrez ainsi nettoyer les sols grâce à des produits écologiques et beaucoup plus abordables. Sur Internet, il y a une quantité astronomique de recettes et même des kits prêts à l’emploi.