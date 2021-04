Produits orientaux : une vente flash qui casse les prix organisée par Lidl !

Avec le ramadan qui devrait commencer cette semaine, Lidl a décidé de proposer un nouveau catalogue avec toute la richesse des produits orientaux. Si vous aimez les feuilles de brick ainsi que les figues séchées, n’hésitez pas à vous rendre dans cette enseigne, vous pourrez découvrir des rayons bien garnis. En effet, la vente flash a commencé le 7 avril dernier et vous aurez sans doute la chance de trouver encore de nombreux produits. De plus, le catalogue peut être consulté sur le site Internet ou via l’application, cela permet de découvrir toutes les saveurs de l’Orient.

Des prix très bas pour les produits orientaux de Lidl

Depuis quelques années, il est clairement impossible de se passer des produits de cette enseigne qui se démarque de plus en plus du format low cost. Les magasins ont été transformés du sol au plafond pour avoir une allure de centre commercial beaucoup plus élégant. Si le principe dans les rayons reste le même, l’ambiance est beaucoup plus sympathique et les marques de Lidl sont de plus en plus nombreuses.

En ce qui concerne les prix orientaux, vous pourrez découvrir des feuilles de vigne farcies à moins de deux euros avec la marque 1001 Delights .

. Les falafels surgelés pourront ravir les petits et les grands alors que le prix est toujours inférieur à 2 euros.

Si vous êtes un adepte des saveurs un peu plus épicées, l’harissa sera votre meilleure amie et un lot de deux est proposée.

Les prix sont relativement faibles pour ces produits orientaux, il faut compter près de deux euros environ. Cette vente flash est comme son nom l’indique éphémère, vous devrez alors vous rendre ces jours dans les magasins de l’enseigne pour réussir à acheter ces produits savoureux qui sont beaucoup plus nombreux. Vous aurez des galettes qu’il sera facile de farcir ou avec différents ingrédients.

Les pains Dürüm seront également de la partie au même titre que les figues qui sont des produits incontournables des saveurs de l’Orient. Lidl ne pouvait donc pas passer à côté des cornes de gazelle que vous devez consommer avec modération puisque l’apport calorique est relativement élevé. Des dattes en branches seront aussi de la partie dès le 7 avril et nous vous conseillons de télécharger l’application.

Comment recevoir les catalogues de Lidl ?

Si vous habitez à proximité d’une enseigne, vous aurez ces prospectus dans votre boîte aux lettres, sauf si vous possédez un macaron « Stop Pub ». Dans tous les cas, le site Internet français vous propose aussi de découvrir les différents univers et l’un est désormais dédié aux produits orientaux. Cela permet de découvrir les emballages, les prix ainsi que les dates de disponibilité. Par contre, contrairement à la Belgique, vous ne pouvez pas commander ces articles sur le web, il faudra impérativement vous déplacer dans une telle enseigne.

Une application disponible sous iOS et Android est aussi au rendez-vous, elle est facile à utiliser puisqu’elle reprend les différents univers, mais vous disposez aussi des deux catalogues en vigueur. Le premier concerne celui de la semaine qui est en train de s’écouler et le second correspond à la semaine suivante. Vous ne pourrez donc plus manquer une seule promotion grâce à cette méthode très efficace.

Au fil des années, Lidl a clairement changé son concept en le rendant beaucoup plus élégant. Elle a également décidé de proposer ses propres marques dans tous les rayons. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux avec les soins, le bio ou encore la boulangerie, le poisson, la viande…