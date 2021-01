Protéger les cheveux du froid, c’est tout à fait possible grâce aux précieux conseils des professionnels

En été, la chaleur peut être problématique et c’est aussi le cas du froid pendant l’hiver. Il est alors préférable de se rendre chez votre coiffeur puisqu’il pourra vous proposer quelques astuces afin d’avoir une belle chevelure pendant lorsque les températures sont en dessous de zéro degré. Bien sûr, sur YouTube, il y a une quantité astronomique de vidéos avec des professionnels qui vous dévoileront les meilleures astuces.

Quelles sont les problématiques de l’hiver ?

Il est impératif de bien protéger vos cheveux pendant cette saison puisqu’ils peuvent être cassants, abîmés, ternes et assez secs. Il faut donc miser sur l’hydratation en choisissant des shampoings nourrissants et des soins adaptés à votre sensibilité. Vous pouvez donc opter pour une huile capillaire qui apporte ce côté nourrissant et cette hydratation qui est indispensable en hiver. N’hésitez pas à réaliser un peu plus souvent un masque pour apporter ce corps gras si important.

Il existe aussi des sprays qui sont très faciles à utiliser puisqu’il suffit de vaporiser vos cheveux alors qu’ils sont encore mouillés .

. Les fibres capillaires s’imbibent bien de ces soins et vous aurez une belle chevelure pendant l’hiver.

Le cuir chevelu peut lui aussi être beaucoup plus sec, il ne faut pas hésiter à le masser pendant les soins.

Lorsque les températures deviennent de plus en plus froides, il faut savoir que les cheveux peuvent se casser aisément et les frisottis apparaissent également.

Ce sont les symptômes d’une chevelure traumatisée et qui est fragilisée par cette saison.

Certaines personnes peuvent aussi constater que les cheveux tombent plus facilement. Il faut éviter d’utiliser des brosses avec des picots en plastique, car ils arrachent les bulbes. Nous vous conseillons une brosse avec des poils de sanglier puisqu’ils sont beaucoup plus doux. Ils suppriment les noeuds sans traumatiser votre cuir chevelu et votre chevelure, c’est un réel atout qu’il ne faut pas négliger. Vous devez aussi être vigilant aux produits capillaires que vous achetez, car certains ne sont pas forcément de bonne qualité.

Si l’été est une saison traumatisante pour les cheveux, l’hiver l’est également à cause du froid, du gel, du vent, de l’humidité, et même de la neige lorsqu’elle s’invite dans les villes. Le port du bonnet n’est pas toujours suffisant pour les protéger, il faut donc être très vigilant.

Le Top 3 des conseils des professionnels pour l’hiver

Avec les informations glanées sur Internet, nous avons pu obtenir trois conseils pour protéger vos cheveux pendant l’hiver et vous ne serez pas déçu puisque les recommandations sont assez simples. Vous devez donc hydrater le plus possible votre chevelure comme nous avons pu le préciser, envisagez alors un soin nourrissant, un masque spécial ou encore un shampoing pour les cheveux secs. L’huile peut être une bonne alternative et elle est finalement complémentaire à ces autres solutions. Le second conseil consiste à réduire la fréquence des shampoings surtout si vous avez tendance à vous laver les cheveux pratiquement tous les jours. Deux ou trois lavages par semaine seront amplement suffisants.

Le troisième conseil concerne bien sûr la routine beauté que vous devez adopter en hiver. Vous pouvez donc utiliser un masque pour les cheveux secs que vous posez pendant quelques minutes puis un shampoing toujours pour apporter ce côté nourrissant et cette brillance révolutionnaire. Certains coiffeurs peuvent vous proposer d’envelopper vos cheveux pendant 30 minutes dans une serviette chaude en utilisant un sérum pour les nourrir. Cette technique est vraiment la meilleure pour avoir de beaux cheveux en hiver malgré le froid, le gel, la neige et bien sûr cette forte humidité.