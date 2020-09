PS5 : bientôt la sortie la nouvelle Playstation, Sony lance l’ouverture des précommandes !

C’est depuis le 16 avril dernier que le fabricant de cette console avait annoncé la sortie de ce joyau qui a succédé à la PlayStation 4. Cette dernière sortie de Sony Interactive Entertainment se mettra en concurrence avec la Nintendo Switch ainsi que la Xbox Series de Microsoft.

L’ouverture des précommandes de la PS5

La conférence au sujet de la PS5 a eu lieu ce 16 septembre et tous les amateurs de jeux vidéo, qui étaient impatients de la suivre, connaissent désormais les dates prévues pour les précommandes, les prix des consoles et bien d’autres. Il faut dire que la sortie officielle de la PlayStation 5 est fixée au 19 novembre prochain et chacun peut désormais se rendre dans les points de vente comme Micromania, Cdiscount ou chez Fnac pour précommander. Pour ce qui est des autres distributeurs comme Amazon, les précommandes n’ont pas encore été ouvertes. Ceci étant, la PS5 sera disponible à 499,99 euros pour la version avec lecteur et sa version digitale sera vendue à 399,99 euros. C’est une console dernière génération permettant de jouer plusieurs jeux. Dès son lancement, cette console sera disponible avec la manette DualSense et Astro’s Playroom. Ce jeu préinstallé fonctionnera avec toutes les fonctionnalités de la DualSense comme le retour haptique, les gâchettes adaptatives etc.

C’est bien ce mercredi 16 septembre 2020 que le fabricant de la PS5 a décidé d’annoncer l’ouverture des précommandes et mettre fin au suspense après une longue période d’attente. Il faut dire que la sortie de cette console avait été annoncée il y a plusieurs mois mais le prix n’avait pas encore été dévoilé. Dès à présent, chacun sait ce qu’il devra payer en fonction de la version désirée. Vous pourrez jouer plusieurs jeux avec votre PlayStation 5 dont les plus connus, annoncés par Sony sont entre autres, Spider-man, Deathloop, Call of Duty, Oddworld, Demon’s Souls et d’autres nouveaux jeux tels que : God of war 2 : Ragnarok, Harry Potter : hogwarts legacy, Final fantasy 16, Devil may cry 5 special edition etc.

La PlayStation 5, bientôt disponible

Il est important de rappeler que la version de la PS4 précédente était disponible en Europe le 29 novembre 2013 et Sony n’avait pas toujours satisfait la demande. L’une des raisons pour lesquelles le fabricant de la PlayStation 5 aurait pris tout ce temps, c’est bien parce qu’il devait accroitre ses capacités de production bien que la crise sanitaire soit également l’un des facteurs de ce retard. Sony envisage la production de 11 millions d’exemplaires en fin mars 2021 avec une baisse de quatre millions d’unités conformément à ce qui était initialement prévu car l’entreprise est confrontée aux difficultés d’approvisionnement de composants. Ce volume se rapproche sans doute de celui du dernier modèle qui a fait l’objet de ruptures de stocks en 2013.

À chaque sortie d’une nouvelle console, Sony optimise les fonctionnalités de ses manettes. Pour ce qui de la nouvelle version, la PS5 sera livrée avec la DualSense, la nouvelle manette de ce modèle. Celle-ci disposera d’une meilleure autonomie et pèse moins que celle de la PS4. Les touches « rond », « triangle », « croix » ou « carré » qui n’avaient jamais subi de modification depuis la première sortie de la PlayStation, n’auront plus les mêmes couleurs. Les joueurs ont désormais la possibilité de parler sans porter un casque au préalable car la DualSense est dotée d’un miro intégré.