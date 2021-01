PS5 et Xbox Series : dramatique, pas de retour en stock avant la fin de l’année selon AMD

Les joueurs ont été grandement en colère à la fin 2020 puisque les consoles de la nouvelle génération n’ont pas été au rendez-vous. Les précommandes sont parties en fumée en l’espace de quelques heures seulement et les stocks ont été vidés très rapidement. Par conséquent, il est aujourd’hui impossible de trouver une PS5 de Sony ou une Xbox Series de Microsoft, sauf sur le marché de l’occasion, mais les prix atteignent forcément des sommets. Il faut souvent un budget multiplié par deux ou trois.

Pas de PS5 ou Xbox Series avant le second semestre ?

C’est clairement une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient le début de la nouvelle année avec la plus grande impatience. En effet, si les PS5 et les Xbox Series n’ont pas été disponibles en décembre, ils étaient nombreux à espérer un retour en stock dès janvier, mais au vu des propos de la société AMD, vous pourriez être clairement déçu. En effet, Gamekult dévoile les informations et indique que la pénurie pourrait continuer jusqu’au second semestre. Par conséquent, il ne pourrait pas être possible d’acheter ces consoles avant la seconde moitié de l’année.

PlayStation Plus : Les Jeux Offerts du Mois de Février 2021

➡️ https://t.co/Mcq8W4tc9J pic.twitter.com/AKzqLEOAcB — damonx (@damonx) January 27, 2021

Il faut savoir que la société AMD est finalement bien placée pour parler de la situation puisqu’il s’agit du fournisseur des processeurs .

. Ces pièces sont indispensables pour les deux consoles et la livraison ne sera pas aussi vite que certains pouvaient l’espérer.

AMD a clairement marqué un record avec les livraisons en 2020, mais désormais, la pénurie prend de l’ampleur.

De plus, les critiques ont été clairement nombreuses dès le lancement des deux consoles à cause de certains jeux.

Le mois de novembre, et même celui de décembre ont été au coeur d’une multitude de critiques, car la PS5 et la Xbox Series ont été pointées du doigt à cause des bugs. Ces derniers ont été massivement présents dans Call of Duty. Certains joueurs ne pouvaient absolument pas accéder au mode en ligne alors que la campagne avait tendance à se bloquer si vous ne supprimiez pas une caractéristique dédiée à la lumière.

D’autres critiques ont été partagés pour Assassin’s Creed avec notamment les bateaux qui pouvaient voler ou encore les personnages qui restaient bloqués dans différents éléments du décor. La PS5 n’a pas été épargnée même si la Xbox Series de Microsoft a été clairement prise pour cible.

La crise sanitaire n’arrange pas Sony et Microsoft

La conception des deux consoles est aussi perturbée par cette crise sanitaire qui prend de l’ampleur en France et dans le monde entier. La conception des différentes pièces comme les processeurs chez AMD n’est pas épargnée. C’est d’ailleurs toute l’industrie du jeu vidéo qui a été perturbée à cause du coronavirus et les développeurs sont contraints de repousser sans cesse les différentes sorties. Pour certains spécialistes, l’année 2021 pourrait finalement ressembler à celle de 2020.

La patronne d'AMD, Lisa Su, a annoncé qu'il ne fallait pas s'attendre à un retour à la normale des stocks de processeurs pour PS5, Xbox Series et PC avant au moins "la seconde moitié de 2021"… Il va falloir être patient… pic.twitter.com/WFhm3RBLJg — jeuxvideo.com (@JVCom) January 28, 2021

De plus, l’approvisionnement des consoles n’a pas été celui escompté comme peuvent le montrer les chiffres de Ludostrie. Nous apprenons que ce sont 167 000 PS5 qui ont été vendues en France dès la mise à disposition contre 86 000 Xbox Series X. Pour cette dernière, Phil Spencer a toutefois pu s’exprimer comme le site Jeux Vidéo peut le préciser et il faut savoir que les usines ont tendance à tourner à plein régime. Tout est donc mis en place pour que les conceptions soient rapides et que les livraisons soient opérationnelles dans quelques semaines ou mois. Dans le pire des cas, les consoles pourraient être de retour à la fin de l’année.