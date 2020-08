PSG vs Bayern Munich : après Leipzig, le PSG rate son occasion de gagner la Ligue des Champions !

C’est un match à l’issue duquel il obtient sa place en finale de la ligue des champions, une grande première.

Un match dominé par des Parisiens très en forme

C’est la joie dans le rang des supporters du PSG. Il faut dire que cela fait un bail qu’ils n’ont pas eu à vivre une telle sensation depuis que le club a été racheté par le Qatar il y a de cela 10 ans. Les annales du foot français retiendront surement cette « finale 8 » de la Ligue des Champions auquel le PSG a su montrer qu’elle est une équipe à ne pas sous-estimer. Après avoir battu l’Atlanta Bergame sur un score de 2 – 1 dans un match très disputé, les Parisiens se sont également imposés face aux Allemands de Leipzig.

Dès les premiers instants de ce dernier match, les Parisiens se sont frayés des passages dans le camp adverse, et ont trouvés très rapidement des occasions de buts. Neymar a eu droit à un poteau à la 5e minute tandis que Mbappé s’est vu refuser son but à la 8e. Pour cause, une main fautive de son partenaire brésilien. Il faut dire que le match a débuté avec beaucoup de physique. Cette fois-ci, les Parisiens sont plus précis dans les passes que lors du match qui les opposait aux Italiens. Ainsi, ils sont parvenus à contenir leur adversaire qui, jusque-là, a pourtant fait un parcours réussi avec brio.

Paris Saint-Germain are through to the finals for the first time. Congratulation Neymar and PSG. #PSGRBL #PSGLeipzig #UCL pic.twitter.com/oP8D194pQD — Azhar Ali (@AzharUom) August 18, 2020

Alors, après plusieurs occasions de but ratées, les Parisiens sont enfin parvenus à ouvrir le score. Un premier but marqué de la tête à la 13e minute, l’œuvre de l’Argentin Marquinhos. Puis un autre à la 42e minute, cette fois-ci marqué par Angel Di Maria, due à une erreur défensive allemande. Ainsi, à la pause, le score est de 2-0 en faveur des Parisiens.

En deuxième période, même si la fatigue se faisait un peu sentir dans les rangs, les Parisiens ne cèdent pas face à une équipe allemande décidée à se rattraper. Grâce à la première vraie incursion en territoire adverse, les coéquipiers de Neymar ont réussi à duper la défense allemande. Ce qui a permis à Angel Di Maria, une fois encore, de servir Juan Bernat qui, d’une tête frappante, a propulsé le ballon jusqu’au fond des filets de leur adversaire à la 56e minute. L’écart est définitivement creusé avec un score de 3-0 qui en restera là.

Un retour en force des Parisiens

Les Parisiens peuvent désormais se permettre de rêver, car ils sont sur le point de décrocher leur première qualification en finale de la Ligue des Champions. Sentant que la victoire est presque acquise, l’entraineur du PSG a préféré accorder un peu de repos à ses meilleurs éléments, dont Mbappé et Di Maria. Ce qui a permis à Marco Verrati de rejoindre la pelouse pour les 10 dernières minutes du match. Le milieu de terrain italien a pu faire preuve de son talent avec quelques prises de balle intéressantes, montrant ainsi un avant-gout de ce qu’il réserve pendant la finale.

Ainsi, le PSG voit loin. Pour cette équipe, être qualifiée pour la finale de l’une des plus prestigieuses compétitions de football au monde met fin à plusieurs années de frustration. En effet, l’équipe parisienne a subi l’affront de trois éliminations consécutives en huitièmes de finale. Ce qui a forcé tous ses membres à se remettre en question sur leurs réelles capacités.

Cependant, au vu de la joie et de la bonne ambiance qui régnait dans les vestiaires des Parisiens après ce match contre les Allemands, ces cauchemars d’avant sont désormais loin. Les hommes de Thomas Tuchel sont plus que jamais confiants pour cette dernière étape à franchir avant la victoire finale. Place aux rêves !