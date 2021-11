Psychologie, comment dépasser vos peurs et sortir de votre zone de confort!

Certains qualifient la zone de confort de prison dorée. Cela stipule que vous vous y sentez bien, mais elle vous enferme et vous empêche d’évoluer. La quête de la zone de confort répond à votre besoin de contrôle, par peur de l’échec, du changement, de la perte des acquis, ou d’une déroute personnelle. Voici les astuces pour sortir de la zone de confort.

Brisez vos chaînes !

Vous pouvez rêver de ce que vous souhaitez être, ou faire toute la vie. Mais cela est inutile si vous ne vous donnez pas les moyens d’y arriver. Vous pouvez très bien relever des challenges incroyables au travail. Tout dépend de votre niveau de confiance, développé ou abîmé par vos expériences, l’attitude positive ou négative de votre entourage, en bref, vos réussites et vos échecs, vos encouragements et vos traumatismes. Sortir de sa zone de confort permet de prendre confiance en soi, de mûrir et de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même.

Listez vos rêves, choisissez en 1, et déterminez les différentes étapes pour le réaliser

Vos rêves sont les choses que vous avez vraiment envie de faire, mais que vous repoussez sans cesse, en donnant comme prétexte « je n’ai pas le temps », « je n’ai pas les sous », « je n’ais plus l’âge » ?

Oubliez ces fausses excuses et faites la liste de vos rêves. Ensuite Prenez-en un et établissez un plan d’action. Décortiquez ce rêve en petites étapes, fixez-vous une date pour parvenir à votre objectif et c’est parti.

Par exemple, envie d’avoir une superbe voiture mais pas les sous? Prévoyez son achat pour l’année prochaine. Faites un budget, divisez-le par 12 et vous aurez exactement le montant qu’il vous faudra économiser chaque mois. Ouvrez un compte courant supplémentaire et déposez-y cet argent chaque mois pour être sûr de ne pas le dépenser.

Dites oui au lieu de dire votre habituel non

La prochaine fois qu’on vous demandera quelque chose et que votre réponse instinctive est non, gardez votre langue dans votre bouche quelques secondes et demandez-vous : et si je disais oui ?

Quelque chose vous tente terriblement ? Faites la

Rêvez-vous de faire du patin à roulettes, mais vous n’osez pas vous lancer? Aimeriez-vous faire de la danse ? Découvrir l’escalade ? Rien ne vous empêche de prendre un premier cours d’initiation et de tenter l’aventure.

Découvrez un truc nouveau

Apprendre quelque chose, c’est ouvrir son esprit à une nouvelle connaissance , et par définition agrandir sa zone de confort. Apprenez quelque chose de nouveau aujourd’hui, une nouvelle recette de cuisine, lisez quelques pages d’un livre spécialisé, un article de blog sur un nouveau sujet.

Sortir de sa zone de confort revient entre autres à se challenger soi-même, parler à un inconnu, se forcer à aller à un évènement, faire une liste de ses rêves, en choisir un et le mettre en place. On peut également citer, voyager au moins une fois par an, dire oui alors qu’on voudrait dire non, essayer un nouveau look, tenter une nouvelle activité. Ou encore, apprendre quelque chose de nouveau, emprunter un trajet différent, tester un nouveau restaurant se proposer comme volontaire lorsque c’est demandé, la liste est longue.