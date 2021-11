Psychologie, comment se remettre d’une déception amoureuse ?

L’amour blesse et fait très mal quand il n’est pas ou plus réciproque. Le cœur et l’âme saignent lorsque votre partenaire est indifférent. Une déception amoureuse vous donne le sentiment que vous ne pourrez plus jamais vous passer de cette personne. Il vous sera difficile de passer à autre chose et de croire à nouveau en l’amour. Puis, au moment où vous vous y attendez le moins, l’amour réapparaîtra. Vous devez prendre en compte certaines habitudes pour rapidement tourner la page.

Les comportements à adopter pour passer l’étape de la déception amoureuse.

Si vous décidez de passer à autre chose après une déception, vous devez changer certaines habitudes.

Commencez par accepter la situation. Ce n’est qu’en acceptant la situation que vous vivez que vous pourrez arrêter de vous débattre et d’y penser constamment. Nous sommes confrontés à des centaines de situations douloureuses au cours de notre voyage sur terre qui ne nous laissent pas d’autre choix que de les accepter et d’aller de l’avant.

N’essayez pas de vous accrocher à cette personne. Vous ne pouvez pas garder une personne qui ne vous mérite pas ou qui n’est pas faite pour vous. Lorsque quelqu’un décide qu’il ne fera plus partie de votre vie, laissez-le simplement partir. Si vous ne le faites pas, vous vous attacherez encore plus et cela ne vous mènera nulle part.

Laissez l’eau couler sous le pont. Donnez-vous du temps.

Ne retenez pas vos larmes. Pleurez aussi longtemps que vous le pouvez. Les larmes libèrent toute la tristesse que vous avez emmagasinée dans votre âme et dans votre cœur. Vous vous sentirez beaucoup mieux après avoir laissé couler quelques larmes. Pleurer est en effet un moyen de se libérer de la douleur qui vous ronge au quotidien.

Gardez votre esprit aussi occupé que possible. Pratiquez des activités que vous aimez et que vous avez souvent pratiquées. Par exemple, vous pouvez vous inscrire dans une salle de sport ou faire de la peinture. Plus vous êtes occupé à faire quelque chose, moins vous avez le temps de penser à votre déception.

Apprenez à éliminer peu à peu cette personne de votre tête, de votre esprit et de votre cœur.

Écoutez régulièrement de la musique. La musique est thérapeutique. Elle vous permet de réveiller les hormones du bonheur que sont les endorphines. Elle vous remonte également le moral et vous détend. Évitez les chansons d’amour et les chansons qui vous font penser à la personne que vous voulez oublier. Changez votre playlist si vous le souhaitez. N’hésitez pas à mettre la musique à fond et à danser comme jamais lorsque vous vous sentez déprimé.

Comment vivre à nouveau ?

Donnez-vous une autre chance. Lorsque vous avez franchi le cap, remettez le compteur à zéro et reprenez votre vie en main.

Commencez par effacer toutes les photos de cette personne et si possible vos discussions. À partir de ce moment-là, ne répondez plus à ses emails ou à ses appels. Vous devez vraiment passer à autre chose. Revenez à la personne merveilleuse que vous étiez.

Faites très attention à votre santé. Ayez une bonne alimentation, car la tristesse affaiblit le système immunitaire.

Sortez, faites-vous de nouveaux amis. Il y a des centaines de milliers de personnes merveilleuses dans le monde. Faites-vous de nouveaux amis et vous verrez le monde différemment.

Vous êtes une personne merveilleuse et vous méritez tout le bonheur du monde. Ne vous concentrez pas sur cette porte qui se ferme, mais apprenez de vos erreurs et concentrez-vous plutôt sur les milliers de portes qui s’ouvrent à vous.