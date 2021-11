Psychologie, quels sont les effets du stress sur votre santé ?

Un travail prenant, un emploi du temps chargé ou des problèmes financiers ; les causes de stress au quotidien sont innombrables. D’après les statistiques dans l’hexagone, neuf Français sur dix vivent dans cet état. Et même si ce sentiment peut paraitre à la longue banal, il a pourtant des effets insoupçonnés sur la santé de l’individu.

La réaction de notre corps au stress

Lorsque notre organisme répond à un contexte stressant, il réagit en trois phases à savoir l’alarme, la résistance et l’épuisement. C’est le syndrome général d’adaptation découvert en 1935 par Hans Selye. Ce syndrome permet ainsi de décrire les mécanismes physiologiques du stress.

Lors de la phase d’alarme, l’organisme se prépare au combat ou à la fuite. Lorsque l’organisme est confronté à une situation jugée stressante, il réagit immédiatement en libérant des catécholamines. Ainsi, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance et la température corporelle sont augmentés. Toutes ces modifications doivent donc préparer l’organisme à réagir en amenant l’oxygène aux organes qui vont être sollicités.

Ensuite, si la situation persiste, l’organisme entre en phase de résistance. Suite à la première phase, de nouvelles hormones, les glucocorticoïdes sont sécrétés. Ces hormones augmenteront le taux de sucre dans le sang pour apporter l’énergie nécessaire aux muscles, au cœur et au cerveau afin d’y maintenir un niveau constant de glucose. Ce mécanisme prépare donc l’organisme aux dépenses énergétiques que nécessite la réponse adéquate à la situation stressante.

Enfin, si la situation stressante devient plus intense et se prolonge, l’organisme s’épuise. Les capacités de l’organisme sont ainsi débordées. L’autorégulation des glucocorticoïdes devient inefficace. Cet épuisement entraine l’apparition de diverses conséquences pathologiques.

Les troubles bénins liés au stress

Lorsque notre corps est soumis à un fort stress et sur une certaine durée, certains troubles peuvent apparaitre. Ceux de cette catégorie sont des troubles bénins ou mineurs. Il y a entre autres la fatigue, surtout au réveil.

Cette fatigue est difficilement réparable par le sommeil. Il y a aussi les troubles du sommeil, l’anxiété, l’irritabilité et la nervosité qui apparaissent. Les pertes de mémoire, des troubles sexuels avec une baisse de la libido, les douleurs articulaires, la périarthrite, l’arthrose, les courbatus et les crampes peuvent également apparaitre. Si vous subissez ces troubles, il est donc important de réduire les tensions qui vous entourent.

Les troubles plus graves dus au stress

Si vous n’avez pas su écouter votre corps et que le stress devient chronique, cela peut entrainer de réels problèmes de santé. En tête de ces soucis de santé, on a la dépression. Le stress chronique peut aussi entrainer des infections virales ou microbiennes à répétition en raison de la baisse des défenses immunitaires et des maladies cardiovasculaires et des accidents cérébraux. Le système reproductif peut également être impacté, chez la femme tout comme chez l’homme.

Quelques astuces pour calmer le stress

Il est vrai que le stress est difficile à éliminer au quotidien, mais on peut essayer de le contrôler. Un sommeil régulier, une alimentation équilibrée et la pratique d’une activité sportive peuvent déjà constituer un bon début pour y arriver. Un peu de yoga ou de la méditation aident aussi à mieux gérer le stress.