Quel candidat de droite les parlementaires du parti les Républicains soutiennent-ils réellement !

Les Républicains sont retranchés à Nîmes pour les journées parlementaires qui a débuté le jeudi 9 septembre. De même, tous les postulants à la candidature de la droite ont répondu présents à ce rendez-vous. En effet, dans la course à la primaire, le soutien des parlementaires est important. Quel est ce candidat qui rassemble plus de voix au sein des députés ?

À 200 jours de l’élection présidentielle, tous les soutiens sont les bienvenus, surtout s’il s’agit des parlementaires. Les députés et sénateurs restent des acteurs majeurs dans le processus électoral. Derrière un parlementaire se trouve une base électorale. Ainsi, lorsque vous bénéficiez du soutien d’un député, vous avez également derrière sa base.

C’est à cet objectif que se plient actuellement les 6 candidats de la droite. Présents à Nîmes, chacun essaie de convaincre par sa manière les députés. Cependant, une enquête effectuée par Franceinfo permet de déterminer les candidats qui bénéficient plus du soutien des parlementaires. Le parti LR compte au total 104 députés, 147 sénateurs et 8 eurodéputés. Sur les 259 élus, 224 ont pu s’afficher

Xavier Bertrand arrive en tête

Premier à se déclarer candidat à droite, Xavier Bertrand arrive nettement en tête avec 52 soutiens parlementaires qui souhaitent qu’il soit candidat de la droite en 2022. Il recueille 26 sénateurs et autant de députés, dont le président du groupe LR, Damien Abad. « C’est satisfaisant. Ces résultats consolident ce que montrent les sondages. Et encore, nous avons aussi avec nous une dizaine de parlementaires centristes et indépendants », se réjouit Jean François Rapin, sénateur et recruteur désigné par Xavier Bertrand au Sénat.

« Il m’a reçu trois fois en tête à tête, parfois pendant 1 h 30 dans son bureau. Il m’a promis que ma ligne politique serait écoutée et que j’aurais un rôle à jouer. Je ne suis pas un perdreau de l’année, mais il a fini par me convaincre », témoigne un député, soutien de Xavier Bertrand.

Michel Barnier, la surprise

Comparativement aux sondages, Michel Barnier apparait sans doute comme la surprise de cette enquête. L’ancien commissaire européen, à ce stade, bénéficie le soutien de 41 parlementaires, dont 22 sénateurs, 18 députés et 1 eurodéputé. Selon les raisons qui justifient cette popularité de Michel Barnier auprès des parlementaires, sa fidélité revient le plus souvent.

Contrairement aux deux autres candidats (Xavier Bertrand et Valérie Pécresse) qui ne sont plus du parti, Michel Barnier lui reste toujours membre de LR. « C’est devenu le critère le plus important pour moi. Avoir une colonne vertébrale qui tienne la route, sans ces yo-yo permanents qui embrouillent les électeurs », confie une sénatrice. De même, de nombreux parlementaires révèlent qu’ils ont choisi l’ex-négociateur de Brexit à cause du désistement de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau.

Valérie Pécresse pas très loin

La présidente de l’Ile-de-France n’est pas aussi distancée qu’on pourra l’imaginer avant cette enquête. Elle est soutenue par 40 parlementaires, dont 25 sénateurs, 12 députés et trois eurodéputés. « Elle sait écouter, qualité rare, et je sais par expérience combien c’est difficile pour une femme en politique lorsqu’elle boss bien », explique cette parlementaire récemment convertie à Pécresse.