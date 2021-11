Quelle position de sommeil adopter quand on est enceinte ?

Le confort d’une femme enceinte et le bien-être de son fœtus dépendent entre autres de ses positions et mouvements tant éveillée, qu’endormie. C’est ainsi qu’en voulant s’allonger, elle doit adopter des positions adaptées à son état de grossesse. Maîtriser les positions de sommeil recommandées par les spécialistes lui sera donc d’une grande utilité pour sa bonne santé et celle de son bébé à naître.

Dormir sur le ventre au début de la grossesse

Dormir sur le ventre en étant enceinte peut vous paraître très dangereux et être la dernière position de sommeil à laquelle vous penserez. Mais contrairement à ce que l’on imagine, dormir sur le ventre ne présente absolument pas de risques lors des premiers mois de votre grossesse. Au cours du premier trimestre de gestation, le ventre n’étant pas encore assez développé, vous pouvez adopter cette position si vous vous y sentez à l’aise.

Il n’y a absolument rien à craindre pour votre bébé qui est bien protégé par le liquide amniotique contenu dans la paroi de l’utérus. Lorsque votre ventre commence par contre à prendre considérablement du volume, il serait alors mieux pour votre propre confort de changer de position.

Dormir sur le côté gauche

Pendant le troisième trimestre, se coucher sur le ventre ou sur le dos peut s’avérer très dangereux pour la grossesse. Ainsi, la position la plus sécurisée pour la femme enceinte est de s’allonger sur le côté. Se coucher sur le côté droit peut vous paraître confortable mais en réalité, le poids de votre bébé repose sur la veine cave dans une telle position. Ce poids aura donc tendance à comprimer votre veine et à ralentir la circulation sanguine au niveau du placenta.

S’allonger plutôt sur le côté gauche qui est le côté de l’aorte présente moins de risque car cette veine est plus rigide et difficile à comprimer. Cette position permet aussi à la femme enceinte de mieux éliminer les toxines de l’organisme ce qui favorise la bonne santé du foie.

Dormir avec un coussin d’allaitement

Dans le but de rendre plus confortable votre position couchée sur le côté, il est recommandé d’utiliser des coussins de grossesse ou d’allaitement. Ce modèle de coussin est mieux adapté qu’un simple coussin de canapé ou un oreiller pour mettre à l’aise la femme enceinte.

En effet, les coussins d’allaitement sont plus fermes pour le maintien de votre posture. Ils vous permettent de mieux vous positionner pour soulager votre dos et faciliter votre circulation sanguine et votre respiration. Pour le faire, placez votre coussin le long du corps et posez-y votre ventre afin de vous soulager de son poids. Passez par la suite l’extrémité de votre coussin entre les jambes pour un meilleur confort.

Installer des supports stables au-dessous des jambes

Au même titre que la nausée, les jambes lourdes et les crampes sont des symptômes communs à presque toutes les femmes enceintes. En réalité, la prise de poids excessive, l’augmentation du flux sanguin et hormonal sont à l’origine de ces sensations au niveau des jambes.

S’il est recommandé de marcher en journée pour redynamiser vos jambes, au moment de votre sommeil, optez pour des objets solides et élevés sur lesquels vous poserez les jambes afin de réduire leur pesanteur.