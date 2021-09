Quelles sont les astuces des professionnels pour choisir le jean parfait !

Le jean demeure visiblement l’ultime valeur sûre du vestiaire. On aime tous en porter ! Mais leurs choix sont très souvent faits de façon aléatoire ! Vous ne prenez pas en compte les bons paramètres pour avoir des jeans parfaits, et même écologiques.

Et si on changeait la donne ? Les professionnels détiennent les astuces secrètes méconnues pour choisir un très bon jean. Vous pouvez y avoir accès également.

Ne pas miser sur des jeans étirables

Il est plus conseillé d’éviter radicalement les jeans stretch, fabriqués avec un mélange de coton et aussi de polyester. Les professionnels l’ont très bien compris et en tiennent compte.

En effet, le mélange de fibres naturelles et synthétiques rend le recyclage de cette matière réellement compliqué. Et ce, puisque le polyester libère naturellement des micro-plastiques nocifs au lavage. Optez donc plus pour les jeans éco responsables en occurrence, le jean stretch biodégradable avec des fibres végétales. Le jean parfait pour vous !

Choisir des fibres biologiques ou naturelles

Pour votre choix de jean adapté, il est recommandé de rechercher plutôt des jeans composés de 100 % environ de fibres naturelles. Cela voudrait dire, tout naturellement, qu’ils seront beaucoup plus faciles à recycler sur le long terme. Beaucoup mieux comme astuce !

En outre, contrairement au coton conventionnel, le coton biologique quant à lui, utilise 91 % de l’eau issu de sources ou de nappes phréatiques. Il y a également certaines fibres à base de plantes comme le lyocell ou le chanvre qui sont efficaces. Elles sont moins gourmandes en eau et offrent des options plus écologiques.

Porter une attention sur les traitements chimiques et les économies d’eaux

Il est plus recommandé de chercher des jeans certifiés par différents labels de référence, très fiables. En occurrence Bluesign ou encore le Standard 100 d’OEKO-TEX. Ils vous garantissent largement qu’aucune substance chimique dangereuse n’a été réellement employée.

De ce fait, optez plus pour le choix des marques qui emploient des processus de teinture et de traitements grandement économes en eau.

La grande quantité de produits chimiques qui est généralement utilisée pour traiter, teindre et imprimer les divers motifs de jeans sont nocifs. Tout particulièrement pour l’environnement.

En effet, tout cela pollue spécialement les cours d’eau vitaux pour les communautés vivant aux alentours des lieux de productions. Il est donc important de savoir faire son choix de jean optimal, chic et parfaitement écologique.

Optez pour le recyclage ou acheter Vintage

L’une des solutions les plus écologiques, c’est de vous procurer des jeans de deuxième main. Bien mieux pour vous ! Une manière encore plus simple de protéger à votre manière l’environnement tout en étant chic avec un jean.

Il a été expliqué en effet, qu’étendre seulement de 9 mois, la vie d’un vêtement peut changer. Elle peut notamment permettre de réduire son empreinte carbone et eau de 20 à 30 % environ. Ce qui inclut tout naturellement les pièces upcyclées aussi.

Hormis ça, il faudrait éviter aussi de sur laver vos jeans. Ça vous permettra d’économiser de l’eau et de réduire aussi les micro-plastiques libérés par le lavage. Il a été cependant prouvé, que le jean en question vieilli mieux, lorsqu’il est moins lavé.