Quelles sont les couleurs tendances de la saison automne hiver 2021-2022 !

Lorsque se rafraîchit la météo, les décorations et couleurs doivent pouvoir réchauffer et réconforter nos intérieurs. Pour la saison automne hiver, les couleurs qui nous détendent et nous relient à la nature sont sophistiquées. Voici donc quelques couleurs qui sont tendances cette nouvelle période d’automne et d’hiver.

Le bleu horizon

Le bleu est l’une des couleurs les plus sûres de cette saison qui s’annonce. Il est idéal pour s’offrir une véritable bouffée d’air. Le bleu clair tirant vers le pastel est une couleur qui fait régner douceur et inspire un univers fantastique aux chambres.

Cette couleur a même été élue couleur de l’année par le fabricant de peinture Dulux Valentine et Sikkens, avec la collaboration de plusieurs autres experts en design. Aussi rafraîchissant pour nos intérieurs, le bleu horizon est ce dont nous avons aussi besoin pour aborder l’hiver en toute sérénité en termes de style vestimentaire.

Le peach nougat

Cette couleur est une douce nuance de teinte de saumon. Elle est encadrée dans des tons poudrés, chauds et lumineux. Le peach nougat a le don de stimuler l’énergie, l’action et la confiance, et en fonction de son intensité, il est plus ou moins frappant. Donc pour que cette couleur ne soit pas trop envahissante, il est conseillé de l’utiliser à dose réduite.

Le peach nougat a en outre la particularité de pouvoir être combiné avec d’autres nuances de la même gamme de couleur, à l’instar du mauve ou du rose. Pour un peu plus de contraste, la combinaison avec le vert, le gris ou le bleu sera parfaite.

Le violet magenta

Au même titre que le bleu horizon, le violet magenta ou magenta purple est également l’une des couleurs très tendances de cet automne-hiver. C’est en réalité une teinte rouge violacée qui ressemble à la couleur d’une prune. Le magenta violet contient un peu plus de bleu que de rouge, contrairement au magenta standard, qui contient à parts égales le rouge et le bleu.

Le violet magenta est une tonalité à la fois choquante et fascinante. Elle peut être utilisée dans les grandes surfaces ou même comme accent de couleur dans les petits accessoires. La combiner avec d’autres tons plus doux de la même gamme est aussi une bonne option.

L’amberglow

Une autre couleur prisée durant cette saison automne-hiver est l’amberglow. C’est un orange d’automne très radieux, stimulant la créativité. Cette couleur est pleine d’énergie et invite à l’action.

Elle favorise la création d’environnements pleins de chaleur et de clarté. En outre, elle peut être combiné au blanc, mais également au noir pour obtenir un ton plus sophistiqué. Mais la meilleure combinaison reste celle avec les tons gris et sable.

Le rose pâle

La version pâle de la couleur rose est de retour pour cette saison automne-hiver. Elle est idéale pour vos chambres, salons et mêmes les cuisines. Cette couleur est plébiscitée car elle est symbole de tranquillité, de douceur et de calme. Elle apporte également une touche de romantisme. Le rose pâle peut donc être partiellement ou totalement intégré à votre déco suivant votre affection pour ce genre de nuances.