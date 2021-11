Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent vous aider à perdre naturellement le poids ?

Les huiles essentielles peuvent être utilisées dans le cadre d’un régime amaigrissant. L’essentiel est de choisir celui qui correspond à vos besoins. Cependant, ils sont si nombreux et ont des propriétés multiples qu’il peut être facile de s’y perdre. C’est pourquoi nous avons établi cette liste des huiles essentielles pour la perte de poids.

View this post on Instagram A post shared by The Wild In You (@rebelwagret)

Liste des huiles essentielles pour la perte du poids.

Inhaler certaines huiles essentielles, les masser ou les incorporer dans une alimentation équilibrée peut vous aider à perdre du poids naturellement. Vous pouvez par exemple utiliser les huiles suivantes.

L’huile essentielle de citron

Ajoutez à un verre d’eau, 2 gouttes d’huile essentielle de citron et buvez-le chaque matin. Vous pouvez également mettre une ou deux gouttes sur la plante de vos pieds pour plus de bienfaits. Elle a en effet des propriétés détoxifiantes et régénérantes. C’est une arme efficace pour la perte de poids. Elle contient du limonène, qui a des propriétés antioxydantes. Elle décompose également les graisses, favorise le drainage et élimine la cellulite. En outre, elle fournit une bonne dose de vitamine C et rajeunit la peau.

L’huile essentielle de pamplemousse

Mélanger avec de l’huile végétale, elle peut être massée sur la zone affectée pour améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Elle lutte efficacement contre la cellulite.

L’huile essentielle de menthe poivrée

Prenez 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée sur un comprimé neutre 3 à 4 fois par jour. Elle nettoie le système lymphatique et possède des propriétés anti-inflammatoires. Elle favorise la digestion et aide à lutter contre les ballonnements et les gaz. L’huile essentielle de menthe poivrée est idéale pour dégager l’abdomen. Elle aide également à limiter les reflux d’acides. Elle ne doit pas être utilisée par les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires, les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 6 ans.

L’huile essentielle de romarin

Ajoutez une goutte à une cuillerée de miel et buvez-le trois fois par jour pendant une semaine au maximum. Elle est un excellent détoxifiant. Elle agit sur le foie en augmentant la régénération des cellules hépatiques. Elle accélère également la dégradation des graisses, ce qui facilite leur élimination de la circulation sanguine. L’huile essentielle de romarin est déconseillée aux personnes asthmatiques ou présentant une pathologie cancéreuse.

L’huile essentielle de gingembre

Elle a de nombreux effets bénéfiques sur l’estomac. Elle est souvent utilisée pour faciliter la digestion et pour soulager les nausées et le mal des transports. Cependant, il est également très efficace pour nettoyer le foie, équilibrer les niveaux de sucre dans le sang et améliorer le métabolisme. Cette huile favorise l’absorption des vitamines et des minéraux et réduit les envies d’aliments sucrés. Au quotidien, vous pouvez ajouter quelques gouttes à vos plats.

View this post on Instagram A post shared by @belma_kosmetik_canada

Avertissement.

Les huiles essentielles peuvent être dangereuses si elles sont mal utilisées. Pour cette raison, il est toujours conseillé de consulter un professionnel avant d’utiliser des huiles essentielles. Veuillez également lire attentivement le mode d’emploi. En général, les huiles ne sont pas recommandées aux femmes enceintes ou allaitantes, aux bébés et aux enfants. Veuillez noter qu’il est nécessaire d’éviter d’exposer les huiles au soleil après utilisation. Le contact avec les muqueuses, les organes génitaux et les plaies doit également être évité.

En outre, certaines huiles essentielles ne sont pas recommandées pour les personnes souffrant de problèmes de santé. Par exemple, les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer d’insuffisance rénale ou hépatique. Avant d’utiliser l’un de ces produits, assurer qu’il n’y a pas de contre-indication médicale.