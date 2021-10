Quelles sont les meilleures adresses de terrasses à Marseille ?

En dehors des sites touristiques qui sont des endroits chargés d’histoire et de culture, la France a plus à offrir. C’est ainsi que beaucoup de locaux et d’étrangers sont séduits par les restaurants étoilés et les espaces plein air qui proposent des mets et autres services attrayants. Marseille, la ville du Vieux-Port ne déroge donc pas à la règle. La cité phocéenne dispose d’excellentes terrasses que vous devriez visiter.

Dantès Skylounge et sa vue exceptionnelle

Situé dans le quartier du Vieux-Port, sur le rooftop de l’hôtel Sofitel, le Dantès Skylounge offre une merveilleuse vue sur le Vieux-Port, le Fort Saint-Jean, le Mucem, et de nombreux autres monuments emblématiques de la ville de Marseille.

Dans une belle ambiance et un décor moderne, vous aurez l’occasion de déguster des cocktails originaux et d’une qualité inouïe, concoctés par de véritables spécialistes. Sur cette belle terrasse, vous pouvez accompagner ces délicieux cocktails par une plancha de fromage ou de charcuterie, et là vos papilles seront comblées.

Les Bords de Mer, un rooftop au-dessus de l’eau

Récemment installé et situé au-dessus de la plage des Catalans, le fameux hôtel les Bords de Mer dispose d’une terrasse avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Des cocktails signatures, des vins régionaux, et des tapas provençaux pour s’accorder idéalement avec ce décor « Grand Bleu ».

Cette terrasse est l’endroit rêvé pour des vacances d’été inoubliables. Vous pourrez profiter à cette occasion d’un bain revigorant afin de terminer en beauté la journée dans cet espace hors du commun.

Une atmosphère bucolique à Sépia

Situé sur la colline Puget, dans un merveilleux jardin dominant la ville, on prend place sous de grands pins afin de savourer la cuisine raffinée de Paul Langlère, cet incroyable cuisinier formé au sein des brigades Ducasse. Sur cette terrasse, vous pourrez déguster l’un des plats, le poulpe rôti d’une parfaite texture et sa soupe de poisson travaillée telle une vinaigrette ou un tartare de veau aux huîtres. Ce lieu est idéal pour les gourmets aimant l’association terre-mer.

View this post on Instagram Une publication partagée par Friche la Belle de Mai (@frichelabelledemai)

La Friche la Belle de Mai pour une ambiance festive

Depuis un moment déjà, l’immense toit-terrasse de ce haut lieu culturel phocéen accueille des soirées inédites de fin de semaine, avec des DJs et groupes live. C’est donc le lieu pour profiter de musique électro, hip-hop, au diapason du coucher de soleil sur les immeubles et toits du nord de la ville. Vins, bières et pastis sont aussi disponibles pour arroser une street-food de chef d’inspiration exotique. C’est un endroit adapté aux groupes d’amis voulant prendre un verre devant une chaleureuse scène musicale.

Le Rowing-Club pour mieux contempler le Vieux-Port

Cette terrasse immense est perchée au sommet d’un club d’aviron, donnant l’occasion de voir les va-et-vient des navires entrant dans le Vieux-Port de Marseille. Elle dispose d’un coin lounge pour accompagner un verre de tapa bien sophistiqué. Des tables sont également disponibles pour goûter une cuisine de qualité à l’accent méditerranéen, avec des calamars frits et des poissons sauvages grillés. Les amoureux de cuisine méditerranéenne y trouveront certainement leur bonheur.