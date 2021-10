Quelques astuces minceur sans vous priver !

Une alimentation non contrôlée chez l’Homme entraîne la plupart du temps un excès de masse graisseuse qui conduit inévitablement à l’obésité. La course à la perte de poids devient alors un défi quotidien. Afin donc de rendre de rendre moins pénible le retour à une ligne équilibrée, quelques astuces minceur sans privations de nourriture sont préconisés par les spécialistes du bien-être physique.

Boire régulièrement de l’eau plate

En réalité, il faut d’abord noter que l’eau en elle-même ne permet pas de maigrir. Elle aide plutôt l’organisme à se débarrasser efficacement des graisses et des déchets accumulés. Cependant, toute eau n’est pas bonne à boire.

Consommer de l’eau glacée surtout en plein milieu de repas provoque la constriction des vaisseaux sanguins autour de l’estomac, ce qui rend difficile la digestion et solidifie les graisses que l’organisme a de la peine à évacuer. Cela entraîne le grossissement du ventre et la prise de poids.

Il est donc plutôt recommandé de boire de l’eau plate et potable. Environ 1,5l par jour à un rythme régulier rend la tâche plus facile aux reins.

Prendre quotidiennement du thé

Les bienfaits du thé pour maigrir sont indéniables. Il ne contient pratiquement aucune calorie (3kcal/250ml). La consommation du thé accélère l’activité énergétique de l’organisme et stimule donc l’oxydation des aliments gras. Prendre régulièrement du thé contribuerait aussi à empêcher le développement des graisses surtout s’il est consommé sans sucre.

Du thé les matins et après chaque repas constitue une arme plus efficace qu’on ne l’imagine pour lutter contre l’excès de masse graisseuse dans l’organisme. Il existe certes plusieurs variétés de thé mais le thé vert reste un excellent brûleur de graisse.

Manger des fruits et légumes

A travers plusieurs pays du monde, la médecine sensibilise sur la nécessité de manger cinq fruits et légumes par jour. La consommation non abusive des fruits et légumes prévient de nombreuses maladies. Pour le maintien du poids corporel, les fruits pas très sucrés de la famille des agrumes sont les plus conseillés.

Attention cependant à ne pas les confondre les jus de fruits industriels aux fruits naturels, car ceux-ci contiennent généralement du sucre ajouté. Optez pour les légumes frais des champs en voulant faire par exemple de la salade ou tout autre repas.

Priorisez un temps de sommeil conséquent et régulier

Plusieurs études ont prouvé que les individus qui dorment plus longtemps et au moment voulu par l’organisme affichent une perte de poids plus importante que les sujets se privant de sommeil.

En effet, pendant le sommeil, l’organisme secrète une hormone appelée leptine. Celle-ci entraîne la satiété et empêche donc d’avoir faim. C’est le parfait moment pour la digestion de tout ce qui a été consommé plus tôt et pour un travail efficace de l’organisme qui enclenche le métabolisme des aliments et le rejet des graisses.

Le manque de sommeil dérègle régulièrement l’appétit. On a tendance à manger beaucoup plus et de façon moins saine lorsqu’on est fatigué. Dormir suffisamment et régulièrement s’avère être donc une technique très utile pour maintenir son poids ou pour perdre quelques grammes.