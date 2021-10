Quelques astuces pour que votre bébé dorme paisiblement !

Le sommeil est une exigence physiologique primordial pour le développement des enfants. Pendant les deux premiers mois, ils ont tendance à dormir 16 à 20 heures par jour. Cependant, plusieurs bébés ont souvent du mal à dormir paisiblement. Voici donc quelques astuces qui vous permettront d’aider votre bébé à avoir un sommeil paisible.

Comment aider votre bébé à bien dormir ?

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de mettre votre bébé au lit. L’important est de choisir une manière qui vous convienne et qui tienne compte du tempérament de votre bébé. Voici quelques conseils pour vous aider à dormir paisiblement votre bébé.

Étant donné que l’horaire de votre bébé est plus prévisible, mettez en place l’heure du coucher. Répétez les mêmes gestes tous les soirs pour qu’il puisse reconnaître quand se coucher et se préparer (par exemple : prendre un bain, raconter une histoire, masser, bercer, faire un câlin). Choisissez celui qu’il semble aimer le plus.

Lorsque la routine est terminée, apportez le bébé dans sa chambre avant qu’il ne s’endorme complètement, afin qu’il puisse apprendre à s’endormir de lui-même. Vous pouvez également le secouer, l’allaiter ou le nourrir au biberon jusqu’à ce qu’il s’endorme.

Lorsque votre bébé présente quelques signes d’épuisement, ne perdez pas assez de temps avant de le mettre au lit. S’il est trop épuisé, il lui sera peut-être difficile de se calmer et de s’endormir.

Si vous allaitez et que votre bébé ne dort pas longtemps, supprimez la caféine (chocolat, café, etc.) de votre alimentation durant deux semaines. La caféine pénètre rapidement dans le lait maternel et peut empêcher les bébés sensibles de s’endormir.

Pour s’endormir, les bébés doivent se sentir en sécurité

Pour le bébé, c’est très essentiel qu’il se sente entouré par des éléments familiaux et rassurants (la porte de la chambre est entrouverte, la veilleuse allumée, etc.), ainsi que des objets qu’il reconnaît (couvertures, peluches, etc.). La vie quotidienne familière (une histoire courte, un câlin, de la musique) contribue également à l’apaiser.

Quelle est la meilleure posture pour allonger le bébé ?

La position du dos est la seule position recommandée pour faire coucher le bébé en toute quiétude. Cette position aide à prévenir le syndrome de mort subite du bébé. Lorsque votre enfant est allongé sur le ventre (généralement vers 6 mois), le risque de syndrome de mort subite du bébé devient très peu et il n’est plus important de l’obliger à se coucher sur le dos.

Le pouvoir des plantes

Et si vous utilisiez la fleur d’oranger ? Cette fleur est connue pour ses vertus apaisantes et est une recette indispensable de grand-mère. Pour en bénéficier, rien de plus facile : mélangez simplement une cuillère à café de fleur d’oranger dans un biberon de lait ou d’eau, et faites-lui prendre une demi-heure avant de le laisser se coucher. Efficace, naturel et simple en quelques jours seulement.

Si vous désirez obtenir de meilleurs résultats, accompagnez cela avec un petit massage du cuir chevelu ou du corps pour permettre à votre petit bébé de mieux se détendre.