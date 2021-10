Quelques boissons détox pour diminuer votre ventre !

En dehors des aliments qui favorisent la perte de poids, il y a également des boissons naturelles qui regorgent des vertus aidant à diminuer le ventre. La combinaison de tels breuvages avec une activité physique régulière et un régime équilibré, permet de brûler efficacement et plus facilement les calories afin de réduire le ventre.

Le café noir

Le principe actif du café est la caféine qui est reconnue par la science pour ses effets stimulant et dégraissant. En effet, à côté de ses vertus amaigrissantes, le café a de nombreuses autres vertus. L’amélioration du transit intestinal, la diminution des pathologies cardiovasculaires et de certains cancers sont entre autres quelques-uns de ces bienfaits.

Cette boisson très énergisante permet au fil du temps de mieux maîtriser sa faim, ce qui fait perdre de manière progressive les calories. La caféine facilite ainsi la combustion des réserves de graisse et stimule le métabolisme. Une expérience scientifique, menée auprès de 2600 personnes a montré que ceux parvenant à maintenir un indice de masse corporelle normale, buvaient beaucoup plus de café noir.

Le thé vert

Le thé vert est une boisson utilisée à travers le monde, et ce depuis des milliers d’années, tant pour son goût subtil que ses nombreux bienfaits. C’est la boisson minceur par excellence. Cette boisson combine un ensemble d’effets très intéressants pour faciliter la diminution du ventre et du poids.

Grâce à sa teneur en théine, théophylline et théobromine, le thé vert stimule la perte de poids et la combustion des graisses. Il a aussi la capacité d’augmenter la thermogenèse et la dépense énergétique. Il a également un rôle diurétique très intéressant et favorise une bonne répartition des graisses dans l’organisme. Les buveurs réguliers de thé vert, sont en moyenne plus minces que le reste de la population.

Le jus de citron

Le jus de citron est particulièrement reconnu pour ses vertus détoxifiantes et purifiantes. Il se révèle être aussi un excellent allié minceur. Cet agrume au goût acide unique regorge de nombreuses qualités pour la santé.

Grâce à l’acide citrique qu’il contient, il permet de stimuler la production de bile et d’enzymes digestives. Cela booste la digestion des sucres et des graisses, et aide les organes d’élimination à purifier. Le citron a aussi un effet rassasiant et contribue à la régulation de la glycémie sanguine.

L’infusion à base de cannelle et de gingembre

L’infusion ventre plat à base de cannelle et de gingembre est idéale pour avoir un ventre plat et tonique. Combinée à une alimentation équilibrée, cette boisson permet l’augmentation de la dépense énergétique, favorise la digestion et permet de lutter contre les ballonnements.

La cannelle étant une épice réchauffante qui augmente sensiblement la température de l’organisme. Le corps dépense alors plus d’énergie afin de rétablir la température physiologiquement optimale. Le gingembre aussi a presque le même effet que la cannelle. Mais il permet en plus d’apaiser les douleurs digestives et facilite le transit intestinal.