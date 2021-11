Quelques conseils pour faire baisser naturellement votre tension artérielle !

L’hypertension artérielle, une maladie dangereuse qui peut endommager le cœur, touche près de 1 milliard de personnes dans le monde. Si rien n’est fait pour la maitriser, l’hypertension artérielle peut multiplier le risque d’accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. Voici quelques conseils pour faire baisser naturellement sa tension artérielle.

Faites de la marche et des exercices régulièrement

L’exercice régulier aide essentiellement à baisser la tension artérielle. C’est l’un des meilleurs moyens très efficaces recommandés par les médecins pour baisser sa température sans fournir assez d’effort. En effet, pratiquer de l’exercice régulier aide à rendre votre cœur plus résistant afin de mieux pomper le sang. Cela permet de diminuer la pression dans vos artères.

Soulignons au passage que 150 minutes d’exercice modéré (comme la marche) ou 75 minutes d’exercice vigoureux (comme la course) chaque semaine peuvent aider à faire baisser la tension artérielle et à améliorer la santé cardiaque. Si vous le désirez, vous pouvez faire des exercices et dépasser cela. Plus vous multipliez votre temps d’exercice, plus vous donnez plus de force à votre cœur.

Réduisez le sodium dans vos aliments

Généralement, dans les aliments, on retrouve toujours une quantité importante de sel. Cela est en grande partie dû aux aliments transformés ou aux aliments de conserve. Cela justifie le fait que plusieurs efforts de santé publique visent à diminuer la consommation de sodium dans beaucoup d’industrie alimentaire. Plusieurs recherches ont fait le lien entre des évènements cardiaques, une consommation élevée de sel et une pression artérielle élevée.

Si vous êtes déjà atteint d’hypertension artérielle, il est important que vous commenciez à réduire votre consommation de sodium pour voir si cela vous permet de vous sentir mieux. À la place des aliments transformés, choisissez des aliments frais et essayez de les assaisonner avec des épices à la place du sel.

Consommez moins d’alcool

La consommation d’alcool est susceptible d’augmenter votre tension artérielle. En fait, dans le monde, l’alcool est associé à 16% des cas d’hypertension. Bien que de nombreuses recherches aient prouvé que des quantités faibles d’alcool peuvent renforcer le cœur, ces bienfaits peuvent être compensés par plusieurs de ses effets secondaires.

Une consommation normale d’alcool est définie comme un maximum de seulement deux verres chaque jour pour les hommes et d’un verre chaque jour pour les femmes. Si vous prenez une quantité d’alcool qui dépasse cela, il est temps de commencer à réduire.

Consommez plus d’aliments contenant de potassium

Le potassium est un minéral très essentiel. Il peut aider l’organisme à excréter du sodium et à réduire la pression qui est sur vos vaisseaux sanguins. L’alimentation moderne permet essentiellement d’augmenter l’apport en sodium chez plusieurs personnes tout en réduisant l’apport en potassium. Afin de mieux équilibrer le potassium et le sodium dans votre régime alimentaire, mangez moins d’aliments transformés et plus d’aliments entiers frais.

Savoir contrôler son stress

Le stress est l’un des principaux facteurs conduisant à l’hypertension artérielle. Lorsque vous êtes stressé pendant une longue période, votre corps se met en mode combat. Sur le plan physique, cela peut entrainer une augmentation du rythme cardiaque et un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Lorsque vous vous sentez stressé, vous risquez aussi de développer plusieurs autres comportements, comme consommer de l’alcool ou consommer des aliments malsains qui peuvent avoir plusieurs conséquences sur votre tension artérielle.