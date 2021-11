Quelques idées d’herbes et épices alimentaires qui peuvent vous aider à baisser votre tension !

Les dégâts de l’hypertension ne sont plus à démontrer aujourd’hui. Autrefois, on pensait que c’était une maladie d’un certain âge, mais tout le monde est concerné aujourd’hui. Les traitements disponibles ne donnent toujours pas le résultat attendu. Heureusement, on pense désormais à des herbes et épices pour affronter ce mal avec plus d’assurance.

Des herbes et épices contre la tension ?

Il faut y penser désormais, parce que c’est une possibilité qui réserve beaucoup de résultats convaincants. Bien évidemment il faut reconnaitre en cette piste une autre alimentation appropriée. Dans plusieurs autres cas, les spécialistes ont déjà expérimenté l’efficacité des herbes et épices. Leur vertu reste indiscutable. On les utilisera désormais pour réduire les risques d’accident cardiaux vasculaires chez les patients. C’est donc une bonne nouvelle dans la prise en charge de cette maladie qui cause des milliers de morts chaque année.

Pourquoi les herbes et les épices ?

C’est une recommandation qui tire sa source d’une recherche faite par des scientifiques américains. Tous de l’université de Pennsylvanie, ils ont publié les résultats de leurs travaux dans « l’American Journal of Clinical Nutrition ». De ces résultats, on peut retenir que l’étude qui s’est déroulé sur une courte période a consisté à évaluer le taux de lipide dans le sang. Les chercheurs ont donc constaté que les épices et les herbes dans une alimentation sont préférables au sel. Ils réduisent considérablement les risques d’AVC.

Le défaut d’essai clinique dans ce domaine jusqu’à maintenant ne permettait pas de préciser le taux de réduction des risques d’AVC.

Les clarifications des chercheurs

Les patients doivent savoir qu’il y a une relation étroite entre leur alimentation et leur pression artérielle. Il y a plusieurs aliments qui participent à l’augmentation de la pression artérielle. On peut parler de ceux riches en : Sodium et caféine. Cela est pareil pour l’alcool.

Contrairement à ceux-ci, il y en a aussi qui baissent la tension artérielle. Dans cette dernière catégorie, on peut retrouver les aliments riches en : potassium, magnésium, calcium, folate et la vitamine D. Les herbes et les épices dans l’alimentation sur une longue durée participe à cette baisse.

Une étude de confirmation

Cette dernière a connu la participation de 71 personnes tous au-delà de la trentaine. Ils ont été soumis à trois différents régimes. Un moins épicé, l’autre moyennement épicé et la troisième beaucoup plus épicé. Ces patients avaient tous des risques d’AVC. L’alimentation expérimentale était constituée de : cannelle, curcuma et origan en complément alimentaire. Au bout d’un mois, avec une suspension de deux semaines à la moitié du temps prévu, 63 personnes ont fini l’expérience.

Ils ont constaté que les personnes qui ont associé les épices et les herbes en quantité suffisante ont vu leur tension artérielle baissée contrairement aux autres.

Les limites de l’étude et quelques conseils

Les chercheurs ont mentionné que la durée de l’étude a été très courte pour tirer des conclusions définitives. Néanmoins, il n’y a pas été enregistrée d’inconvénients sur la santé des personnes ayant consommé beaucoup d’épices et d’herbes.

Il est recommandé aux patients d’associer progressivement à leur alimentation les épices et herbes. Ils doivent réduire l’alcool, le café et surtout faire du sport pour éviter les AVC.