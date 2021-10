Quelques modèles de têtes de lit en bois que vous pouvez faire vous-même !

La rénovation d’une chambre peut impliquer le remplacement de certains accessoires. Il peut s’agir par exemple de votre tête de lit en bois que vous pouvez concevoir vous-même juste à base de quelques matériaux. Cela pourra vous permettre de le personnaliser afin d’apporter une touche spéciale à votre chambre. C’est également une option avantageuse sur le plan économique. Voici quelques modèles à essayer.

La tête de lit en palette

Cette tête de lit est très tendance et a un côté attrayant car elle donne la possibilité de changer de décor avec de simples accessoires. Pour cela, vous pourriez aussi bien opter pour une structure de palette avec une matière de fabrication industrielle ou plutôt choisir un modèle issu du recyclage. Il peut s’agir par exemple de bois ou de fer.

Pour la faire, vous aurez d’une part à effectuer la peinture de votre palette suivant les teintes de votre préférence. D’autre part, avec quelques outils de bricolage, vous aurez à fixer solidement votre palette au niveau supérieur de la structure de votre lit. Une tel modèle de tête de lit a également l’avantage d’avoir une place de rangement pour des livres.

La tête de lit capitonnée

Une tête de lit capitonnée est non seulement le summum de l’élégance mais aussi du confort. Elle est assez chère sur le marché et le plus souvent, on n’a pas le budget nécessaire pour ça. Toutefois, il n’est pas impossible de le réaliser soi-même. Il suffit juste d’avoir quelques heures de disponible et de dépenser raisonnablement pour payer les matériaux nécessaires pour avoir satisfaction.

Vous aurez ainsi besoin d’une planche de contreplaqué, de la mousse en rouleau, des clous de tapissier ou boutons, un tissu épais, de la toile ou du velours, et des coloris de votre choix. Vous aurez également à faire recours à un manuel de bricolage en la matière qui vous permettra de suivre les bonnes instructions pour un résultat final à la hauteur de vos attentes.

La tête de lit en tasseaux de bois

Grâce à de simples tasseaux de bois, vous pouvez fabriquer une tête de lit très esthétique. Pour y arriver, il suffira de disposer ces tasseaux de façon inclinée au niveau des extrémités de votre tête de lit avant de les fixer convenablement. Il vous reviendra de déterminer s’il faut les laisser bruts, les peindre avec différentes teintes de couleurs.

La tête de lit en bois massif

C’est sans doute la plus simple de toutes. Vous n’aurez pas besoin de beaucoup de matériaux car il vous suffit juste de disposer d’une grande structure de bois non modelé. Cette structure de bois compact devra donc être clouée au mur pour former la tête du lit. Vous pouvez pour la recherche d’élégance décorer sa surface à l’aide de peinture ou de graphiques attrayants.

La tête de lit coquillage

C’est aussi une autre tête de lit pas très compliquée à réaliser. Il faudra juste vous procurer un morceau de bois flotté, quelques ficelles et des coquillages. Pour la réalisation, les coquillages serviront à faire des guirlandes de décoration qu’il faudra par la suite attacher au bois flotté.