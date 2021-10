Quelques recettes bio faciles pour couper la faim !

Etes-vous à la recherche d’un coupe-faim efficace que vous pouvez facilement réaliser vous-même à la maison ? Sachez qu’il est facile de trouver la recette qui vous convient. Un coupe-faim est un mode d’alimentation de plus en plus important dans un régime. Il vous permet de réduire le grignotage voire l’arrêter définitivement. Pour cela, il faut d’abord trouver une recette adéquate pouvant vous aider dans ce sens. Voici quelques solutions que vous pouvez adopter.

View this post on Instagram A post shared by Erida’s Kitchen & Garden (@eridaskitchen)

Les amandes d’abricots

Les amandes d’abricots constituent une excellente solution pour couper la faim. Elles possèdent une forte teneur en acides gras nécessaires pour établir un équilibre entre vos aliments consommés. L’amande d’abricot est un super aliment dont les effets se ressentent 30 minutes après sa consommation. Elle offre assez d’avantages.

Entre autres, c’est une recette qui protège votre organisme des effets néfastes que pourrait engendrer une alimentation excessivement riche en acides gras, en protéines animales et en sucres simples. Elle régule également l’acidification ainsi que le taux de cholestérol dans votre organisme.

L’amande d’abricot existe sous de nombreuses formes. Vous pouvez l’utiliser l’huile, la poudre ou encore les noix entières. Peu importe la forme choisie, elle reste précieuse pour une bonne alimentation. C’est le coupe-faim idéal pour les personnes développant des allergies alimentaires au lactose ou au gluten.

Le psyllium

Le psyllium est un coupe-faim aussi bien puissant qu’efficace. C’est une excellente solution pour perdre régulièrement du poids. Cette recette est soumise à moins d’indication, ce qui le rend plus accessible. Les téguments de psyllium blond restent la recette la plus utilisée.

En effet, lorsque vous consommez un verre d’eau de ce produit quelques minutes avant le repas, votre estomac est rassasié et vous ne sentez plus le besoin de grignoter. De plus, vous n’avez pas faim et vous mangez moins. Le psyllium est un aliment bio qui procure également un effet probiotique. Très bénéfique pour la flore intestinale, il régule le taux de cholestérol ainsi que le niveau de sucre dans votre sang.

Les protéines végétales

Les meilleurs coupe-faim naturels ne sont pas des aliments, mais plutôt des macronutriments. Les vertus des protéines végétales sont énormes. Moins calorique, la consommation de ce nutriment est rassasiante. Lorsque ces protéines sont associées à une alimentation équilibrée et surtout varié, votre poids sera parfaitement contrôlé et vous écartez ainsi le risque d’un surpoids.

Les protéines végétales sont régulièrement présents dans nos repas. Lorsqu’elles sont intégrées dans notre intestin, elles sont découpées et se digère facilement.

View this post on Instagram A post shared by Giulio Serafinelli (@giulio_sera_serafinelli)

Le thé vert

Le thé vert est l’un des produits les plus utilisés comme un coupe-faim. Lorsque vous sentez une sévère fringale, le fait de prendre une petite quantité du thé vert est très bénéfique pour les cellules rassasiantes. Cette recette comporte moins de calories et possède l’ effet d’amaigrissement.

De plus, il accélère la combustion des graisses. En consommant cette recette, l’assimilation des graisses dans votre organisme est réduite. Elle augmente le métabolisme et vous fournit plus d’énergie. Cette boisson ne contient pas de sucre. Sa consommation vous évite les tentatives de grignotage.