Quels sont les aliments à consommer pour cultiver sa mémoire ?

La Mémoire, est la capacité pour l’homme à retenir, conserver et se rappeler de nombreuses informations antérieures. Mais parce qu’au fil du temps, cette capacité humaine naturelle est susceptible de s’altérer. Il est recommandé de la renforcer. Cela passe notamment par une alimentation qui doit contenir un certain nombre d’aliments.

View this post on Instagram A post shared by Nidhi Goyal|Prenatal|Postnatal (@bumpandbeyondd)

Débutez toujours la journée avec une bonne dose de café

Le café possède plus d’une utilité pour l’être humain. En dehors de ses effets positifs au niveau des aspects comme le maintien de la ligne, il peut également vous aider à maintenir vos souvenirs bien en place.

Cela est en effet possible grâce à la caféine qu’elle contient essentiellement et qui est responsable de plusieurs actions stimulantes au niveau des fonctions du cerveau. Ainsi donc, elle permet un éveil cognitif qui favorise la bonne santé de la mémoire à travers une meilleure concentration de l’esprit et de meilleurs réflexes de remémoration.

La consommation régulière du café peut également constituer une barrière efficace contre l’apparition de pathologies liées à la perte de mémoire telles que le syndrome de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. Cependant, il faut garder à l’esprit que seule une prise quotidienne raisonnable de café est recommandée. Il faudrait éviter de tomber dans les méandres de l’addiction à la caféine.

Intégrez les œufs dans votre régime alimentaire quotidien

On en parle peu généralement mais ces boules d’origine animale possèdent également des vertus pour le renforcement de nos facultés de mémorisation. En effet, les œufs contiennent de la choline qui est une molécule de la famille des acides animés. Cette dernière permet une bonne présence d’acétylcholine dans l’organisme humain qui est un neurotransmetteur important dans le bon fonctionnement des mécanismes de la mémoire.

Vous avez donc tout à gagner au sujet de votre aptitude à vous retrouver rapidement dans vos souvenirs en consommant un œuf par jour. Il est également utile de retenir que dans ce cas précis, c’est la consommation du jaune d’œuf qui est le plus conseillé.

Consommez davantage de poissons gras

Ces aliments sont essentiellement sollicités pour développer les capacités de la mémoire en raison de leur forte composition en Oméga-3. Cette substance favorise entre autres au niveau du cerveau une meilleure liaison des neurones ainsi qu’une meilleure protection de leur système structurel. On retrouve par exemple les oméga-3 dans des poissons comme le saumon, la sardine, le thon ou encore le hareng.

View this post on Instagram A post shared by Anita Rajan (@coach_anita1512)

Ce mode de consommation est principalement recommandé aux personnes du 03ème âge qui petit à petit commencent à observer une dégénérescence partielle des facultés liées à leur mémoire. L’intégrer au plus tôt dans leur régime alimentaire leur permettra donc de pouvoir inverser cette mauvaise donne.

L’huile d’olive

L’huile d’olive s’avère très importante en matière de renforcement de la mémoire car elle est une bonne source d’acide oléique et d’antioxydants. Une composition biochimique qui lui permet de contribuer au bon fonctionnement des réflexes de souvenir grâce à son action préventive contre les troubles liés à la perte de mémoire. Pour cela, deux à trois cuillérées d’huile d’olive ajoutées à chacun de vos repas fera l’affaire.