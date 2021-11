Quels sont les aliments qui bloquent le développement du cancer ?

Indispensable pour l’organisme, l’alimentation assure un rôle vital pour la santé. Pour réussir à prévenir plusieurs maladies telles que le cancer, le contenu de nos plats est important. Voici quelques aliments qui peuvent arrêter le développement du cancer.

Quels aliments manger pour arrêter l’angiogenèse ?

Les nombreux fruits et légumes que nous consommons sont des sources particulières de molécules qui agissent spécifiquement sur les vaisseaux sanguins. L’absorption fréquente de ces aliments riches en molécules permet de bloquer l’angiogenèse. Cela permet ainsi de créer un environnement défavorable aux micro-tumeurs tout en bombardant en permanence les nouveaux vaisseaux sanguins qui veulent se développer.

Par ailleurs, lorsque vous consommez quotidiennement les fruits et légumes, vous empêchez les tumeurs de gagner la force nécessaire à la poursuite de leur croissance de l’organisme. Les aliments contenant beaucoup de molécules qui bloquent l’angiogenèse sont sans aucun doute un des meilleurs moyens pour réduire le risque de cancer.

Du poisson

Les produits issus de la mer font partie des aliments anticancéreux. Attention toutefois au saumon et au thon, qui sont souvent pollués. Vous pouvez opter pour les crevettes, les morues, les oursins et les huîtres.

Des épices

Connaissez-vous le curcuma ? Son effet est similaire à celui du gingembre. Cette épice dorée aide à prévenir le cancer, mais elle peut aussi ralentir, voire réduire la prolifération des cellules cancéreuses. Il est conseillé d’en consommer un gramme par jour.

De la viande blanche

Nous savons que les bienfaits pour la santé de la viande rouge ne sont pas aussi bons que les viandes blanches comme la volaille. La viande rouge augmente le développement des maladies cardiovasculaires, du cholestérol et de plusieurs cancers. Que diriez-vous de remplacer l’entrecôte par de la dinde ou du poulet haché ?

Des légumes

Pour combattre le cancer, rien n’est plus important qu’une alimentation riche en légumes. Diversifiez les plaisirs, il y en a tellement que l’on n’arrive pas à tout consommer. Les algues, le chou, les champignons, les carottes et le soja sont importants pour une alimentation saine.

Du chocolat noir

Il est important de consommer le chocolat noir avec modération. Il est reconnu comme un agent anticancéreux en raison de ses propriétés antioxydantes. Un morceau de chocolat noir contient deux fois plus de polyphénols qu’un simple verre de vin rouge. Des recherches ont révélé que le chocolat noir peut retarder la progression de certains cancers (le cancer du poumon par exemple).

Jeûne thérapeutique

De plus en plus, on entend parler : le jeûne. De nombreuses cliniques de jeûne ouvrent leurs portes dans presque tous les coins du monde pour proposer de véritables soins pour le corps. À jeun de quelques jours, l’organisme puise dans ses ressources et abandonne ses toxines. Un petit coup de neuf très nécessaire de temps en temps.

Quelques aliments que vous devez éviter

Une liste d’aliments à consommer oui, une liste d’alimentation à éviter également. Il est important de comprendre que les produits laitiers, diverses formes de sucre (même le sucre dans les fruits), les aliments frits ou les cuissons à forte température doivent être évités.