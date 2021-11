Quels sont les bienfaits de la lumière du soleil sur votre santé ?

Outre l’alimentation pour garder une bonne santé alimentation et faire des exercices réguliers. D’autres bonnes habitudes permettent également d’avoir une bonne santé : la lumière du soleil. Découvrez les bienfaits qu’elle peut avoir sur la santé.

Les bienfaits de la lumière du soleil

La lumière du soleil et l’obscurité provoquent généralement une libération de plusieurs hormones dans le cerveau. Le fait d’être exposé au soleil augmente la libération d’une hormone appelée sérotonine par le cerveau. La sérotonine contribue à l’amélioration l’humeur et peut permettre à une personne de se sentir sereine et concentrée.

La nuit, l’obscurité amène le cerveau à fabriquer une autre hormone nommée mélatonine. Le rôle de cette hormone est de vous aider à vous endormir. Si vous n’êtes pas suffisamment exposé au soleil, votre taux de sérotonine risque de baisser. De faibles niveaux de sérotonine sont associés à un risque beaucoup plus grand de dépression majeure avec une tendance saisonnière. Il est question d’une sorte de dépression causée par les changements saisonniers.

Bien que l’exposition au soleil améliore l’humeur, l’exposition à la bonne quantité de rayonnement présente également de nombreux avantages pour la santé.

Soleil et santé mentale

Une exposition réduite au soleil est associée à des niveaux de sérotonine plus faibles, ce qui peut entraîner une grave dépression saisonnière. L’effet induit par la lumière de la sérotonine est entré par la lumière du soleil à travers les yeux. La lumière du soleil envoie un signal à une zone particulière de la rétine, ce qui peut provoquer la libération de sérotonine. Par conséquent, vous avez plus de chance de souffrir de ce type de dépression en hiver.

À cause de ce lien, l’un des traitements efficaces contre la dépression saisonnière est la photothérapie, aussi connue sous le nom de luminothérapie. Vous pouvez avoir chez vous, l’une de ces boîtes pour un usage personnel. La lumière émise par la boîte peut remplacer la lumière naturelle du soleil. Elle permet de stimuler le cerveau afin de produire de la sérotonine et diminuer l’excès de mélatonine.

Par ailleurs, le fait d’être exposé à la lumière du soleil peut également profiter aux personnes souffrant de troubles prémenstruels et aux femmes enceintes souffrant de dépression.

Les troubles anxieux et les attaques de panique sont aussi liés aux changements saisonniers et à la diminution de l’ensoleillement.

Avoir des os solides

Le fait d’être exposé à plusieurs rayons ultraviolets B des rayons du soleil produit de la vitamine D dans la peau humaine. Selon une recherche de 2008, les personnes qui portent des maillots de bain pendant plus de 30 minutes d’affilié produisent des niveaux de vitamine D suivants :

– 50 000 unités internationales (UI) pour la majeure partie des Caucasiens

– Personnes bronzées 20 000 à 30 000 UI

– 8 000 à 10 000 UI chez les individus ayant la peau foncée.

La vitamine D produite par la lumière du soleil assure un rôle très essentiel dans la santé des os. Un faible niveau de vitamine D peut généralement provoquer un rachitisme infantile et des maladies qui endommagent les os tels que l’ostéoporose et l’ostéomalacie.