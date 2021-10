Quels sont les fruits indispensables à un programme détox ?

Après la période de fête pendant laquelle on se laisse à une certaine largesse, l’organisme est encombré des toxines qui sont dangereuses pour le bon fonctionnement de notre corps. Ainsi, une fois cette période festive passée, il est conseillé de nettoyer votre organisme. Ce processus est très important afin de retrouver de l’énergie. Cela passe déjà par une bonne alimentation. Quels sont les fruits que vous devez privilégier lors d’un programme détox ?

Le chou, un fruit qui favorise la perte de poids

Difficile de trouver un fruit moins calorique que le chou. C’est l’un de vos alliés indispensables pour un programme détox abouti. Très riche en fibres, ce légume est réputé pour rééquilibrer votre alimentation. Il existe en plusieurs variétés. Entre autres, vous pouvez opter pour le Chou de Bruxelles, le chou chinois ou encore chou vert et rouge. De même, ces variétés possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé.

Mieux, quelle que soit la variété, le chou s’adapte à tout type de sauces. Vous pouvez le consommer cuit ou cru. Peu importe la forme choisie, vous profitez des mêmes vertus. Le chou est une source d’antioxydant. En le consommant régulièrement, vous diminuez le risque de cancer. Ses feuilles sont également thérapeutiques. Elles traitent efficacement les infections pulmonaires.

Il existe de nombreuses manières pour profiter de ce fruit. L’une de ces recettes est de préparer sa soupe. Pour ce faire, vous devez mettre votre chou dans une marmite. Faites-le bouillir ensuite pendant une dizaine de minutes. Ajoutez 1 céleri, 4 carottes, 5 oignons, 2 poivrons, et un peu de persil. Puis baissez l‘intensité de feu et continuez la cuisson pendant une dizaine de minutes encore.

Le citron pour rétablir l’équilibre de l’organisme

Le citron possède de nombreuses raisons qui font de lui un fruit indispensable dans le processus de détox. Avec ses différents composants, ce fruit s’avère bénéfique pour la santé. Il est riche en vitamine C et renferme d’antioxydants qui renforcent le système immunitaire de notre organisme. Contrairement aux idées reçues sur ce fruit, le citron est un alcalin et non un aliment acide. Grâce à son rôle de régulateur du pH de votre organisme, il contrôle l’acidité que libère en vous, la consommation excessive des aliments tels que les produits laitiers et la viande.

Comment profiter des vertus d’un citron pendant le détox ? Sa recette consiste à presser 3 citrons frais dans 40 cl d’eau tiède. À ce mélange, vous ajoutez deux cuillères à soupe de sirop d’érable et une petite quantité de piment de Cayenne. Vous devez prendre cette recette le matin à jeun.

Le cresson, un aliment très riche en antioxydants

Pendant votre programme détox, le cresson est un allié que vous devez impérativement intégrer dans le processus. Faible en calorie et très riche en nutriment, le cresson stimule la sécrétion des enzymes de détoxication. Il contribue à la production des globules rouges dans le sang. Les bienfaits de cet aliment sont énormes. Il possède une forte teneur en calcium qui solidifie vos os ainsi que vos dents. La consommation de ce fruit rajeunit votre peau et redonne de l’éclat à votre teint.