Quels sont les modèles de médaillon à avoir forcément ?

Qu’il s’agisse d’un accessoire symbolique ou pour un simple ornement, les médailles se déclinent aujourd’hui par leur style et leur design assez travaillés. En effet, ce sont des accessoires de la mode qui donnent une touche spéciale au style vestimentaire. Voici quelques modèles de médaillon tendance du moment.

Les styles de médailles

Il existe différents styles de médailles. On peut ainsi trouver des médailles selon un domaine ou des médailles conçues spécialement pour une personne.

Les médaillons de style astro

La création des modèles de médaillons de type astrologique trouve son essence dans la passion inconditionnelle de l’univers astrologique. Plusieurs bijoux arborent donc ce modèle pour extérioriser la forte passion de l’astrologie. Mettre en avant le caractère de feu est un style qui se démarque de l’ordinaire. Ainsi, le médaillon bélier, le pendentif verseau ou de petits colliers astro peuvent vous être utiles si vous voulez adopter ce style.

Les médaillons personnalisables

Les bijoux et médaillons sont de plus en plus spéciaux. Il est possible d’y laisser quelques écrits très profonds. Ainsi, il est tout à fait possible d’inscrire sur un médaillon des messages d’amour pour vos proches, amis ou conjoint (e). Les marques sont également à disposition pour rendre effectifs vos souhaits. Faites donc ressortir vos pensées les plus profondes à travers des messages, des noms, une date d’anniversaire ou autre.

Quelques modèles de médaillons

Il existe une panoplie de médaillons que vous pouvez adopter. Votre choix doit tenir compte de certaines caractéristiques. Voici quelques-uns des médaillons à la mode.

Le médaillon aristocrate

Ce joli médaillon est fait en argent et contient quelques ornements d’or plaqué. Disposant d’un motif de médaille ovale, ce bijou est tout ce qu’il vous faut sous votre belle chemise. Ayant une longueur approximative de 50 cm, il est doté d’une chaîne et d’un mélange de plusieurs maillons.

Le médaillon astro Maje

Le médaillon astro Maje est conçu avec une médaille faisant référence au monde astrologique. Avec des contours dentelés et une finition martelée, ce modèle de médaillon est parsemé de cristaux de marque Swarovski. Fait en laiton doré, il vous fait découvrir tout ce qu’il a de beau sur un médaillon. Avec sa longueur de 45 cm, il intègre au dos une gravure de style art. Il dispose également de deux anneaux ajustables.

Le médaillon Goossens

Ce type de médaillon est un symbole récurrent dans plusieurs séries Goossens. Il symbolise le soleil et est synonyme d’espoir ainsi que de renouveau. Ce beau motif aux lignes symétriques est embossé sur une médaille ronde légèrement martelée en laiton doré plongé dans une bonne couche d’or 24 carats. C’est un gadget qui se décline par son design très spécial.

Le médaillon Néréide

La collection de La Maison Les Néréides est un classique des bijoux fantaisie : les pendentifs astrologiques. Trouvez le médaillon de la gamme des articles Constellation qui se conforme à votre univers zodiaque. Il s’agit d’un collier pendentif constellation de signe vierge. C’est aussi le cadeau idéal pour se faire plaisir. Le collier pendentif constellation se compose de médailles recto verso. Le recto est la constellation de la Vierge, le verso est une effigie de la constellation et une gravure en latin : « Virgo ». De plus, les deux qualités associées au logo sont inscrites en anglais : « Intelligent » et « Meticulous ».