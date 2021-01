En effet, ces derniers restent pratiques pour les trajets à courte distance. Comme pour tout autre moyen de transport motorisé, ce dernier doit être assuré. Quels sont donc les différents tarifs proposés par les assurances de scooter ?

Sur quels critères faut-il se baser pour choisir son assurance scooter ?

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe plusieurs types d’assurances permettant de protéger votre scooter en cas de sinistres. Ces dernières se distinguent notamment par leurs formules et leurs prix. Nous tenons à vous rappeler qu’il est important de choisir une assurance scooter qui convienne à vos besoins et qui réponde à vos critères. Parmi ceux qu’il faudra prendre en compte, il y a entre autres :

Les formules proposées ;

Le coût ;

Le type de conducteurs que vous êtes.

Les formules proposées

En effet, les assureurs proposent diverses formules d’assurance à leurs clients. Ces dernières ont un taux de couverture qui est différent. La formule au tiers est considérée comme étant le minimum obligatoire tout comme la responsabilité civile l’est. Notez que son taux de couverture n’est pas important. Il existe aussi la formule au tiers plus qui, elle, propose un peu plus de couverture en cas de litige. Enfin, la formule tous risques prend en charge plusieurs points dont les problèmes juridiques ou visites médicales. Rappelons que son prix est plus important.

Le coût

Comme mentionné plus haut, plus la formule choisie est complète ou couvre mieux les sinistres, plus le tarif de l’assurance pour votre scooter va augmenter. Notez également que les prix varient d’un assureur à un autre. N’hésitez donc pas à faire des devis et à comparer les offres.

Le type de conducteurs que vous êtes

En effet, les assureurs font attention au type de conducteurs que vous êtes. Si vous ne faites pas beaucoup d’accidents ou si vous ne roulez pas beaucoup avec votre scooter, vous pouvez bénéficier de certains avantages ou de certains rabais dans le prix final de l’assurance pour scooter.

Quels sont les points pouvant influencer le tarif de l’assurance scooter ?

Ce que nous avons mentionné plus haut peut avoir une influence indirecte sur le tarif de l’assurance de votre scooter, mais cela ne suffit pas. En effet, d’autres points peuvent rentrer en jeu et avoir un impact direct sur ce prix. Parmi ces derniers, il y a notamment :

Le type de scooter ;

Les garanties proposées en plus ;

L’usage du scooter.

Le type de scooter

En effet, il existe plusieurs types de scooters et chacun d’eux requiert une protection bien déterminée. Notez que plus ce dernier est puissant, plus les critères permettant sa protection minimale vont augmenter, et de ce fait, le tarif de l’assurance de ce scooter va augmenter.

Les garanties proposées en plus

Vous n’êtes pas sans savoir que les assurances pour scooter que l’on vous propose sont basiques. Vous êtes tout à fait en droit de demander des points en plus qui vous protégeront davantage. Notez toutefois que certains points basiques des assurances augmentent les frais comme les garanties contre :

Les incendies ;

Les vols ;

Les bris de glace.

L’usage du scooter

Il reste important de souligner que le tarif de l’assurance pour scooter est différent pour un scooter à usage personnel et un autre qui est destiné à un usage professionnel.

Quels sont les prix des assurances pour scooter ?

Maintenant que vous avez plus d’informations concernant les points qui peuvent augmenter les tarifs des assurances pour scooter, place à présent aux prix en eux-mêmes.

En effet, il reste important de souligner que l’assurance d’un scooter 50cc dont le prix est inférieur à 1 200 euros, pouvant inclure des garanties de vols, catastrophes naturelles ou encore incendies, va avoir un coût qui se situe entre 386,80 euros et 1 000 euros.

S’il s’agit au contraire d’un scooter 125cc avec une formule protégeant contre le vol, les incendies, les catastrophes naturelles et les dommages collisions et conducteurs en plus de la responsabilité civile, votre contrat d’assurance va avoir un tarif qui sera compris entre 317 euros et 600 euros. Nous vous conseillons donc de bien comparer les différentes offres des assureurs et de les adapter à vos besoins. Vous pouvez faire des devis pour les comparer.