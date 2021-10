Qu’est-ce que vous devez savoir pour réussir votre balade à moto ?

Une balade sur un engin à deux roues est un moment de détente. C’est pour cela que les amoureux et propriétaires de bécanes n’hésitent pas à organiser souvent ces moments de promenade pleins de sensations. Néanmoins, pour vous accorder plus de réussite et de sécurité à l’occasion de vos prochaines balades, un certain nombre de détails sont à prendre en compte.

Vérifier quelques paramètres techniques liés à vous et à votre moto

Dans le but de vous assurer une balade inoubliable et sans perturbations, il est nécessaire de s’assurer préalablement que vous avez sur vous un certain nombre d’équipements et que votre moto est dans un bon état. Pour toute balade à moto, prévoyez donc d’abord les vêtements nécessaires pour une telle activité. Il s’agit d’accessoires tels que les gants, les bottes et aussi un casque pour minimiser le risque de blessures en cas de chute.

Par ailleurs, en ce qui concerne les paramètres techniques liés à votre moto, veillez à ce que tout soit en place. Faites la vidange de votre moteur. Assurez-vous que votre réservoir d’essence soit plein. Graissez les chaînes et vérifiez que la batterie est bien chargée. Évitez d’aller en balade avec des pneus usés et abîmés. Au moment du démarrage, testez également vos freins, vos phares, votre klaxon et réajustez vos rétroviseurs.

Aller à vitesse moyenne pour mieux profiter de la balade et éviter les accidents

De nombreux motards estiment que l’excès de vitesse est le seul moyen de ressentir des sensations exceptionnelles et de voir la vie autrement à moto. Cette affirmation n’est pas totalement vérifiée puisqu’en conduisant à vitesse moyenne, vous vous épargnez un grand nombre d’accidents. Il est donc recommandé de ralentir à chaque virage ou sur une piste glissante.

Respectez les panneaux de signalisation, les feux tricolores et le code de la route en général. En roulant entre 40 et 60km/heure, vous avez également le temps de profiter du merveilleux paysage autour de vous et de faire de nouvelles découvertes de lieux qui vous étaient jusque-là inconnus.

Prévoir éventuellement un arrêt pour déjeuner

Il n’est pas rare d’observer un moment de fatigue après avoir parcouru une longue distance à moto. Ainsi, afin de poursuivre votre trajet en toute énergie et sans perdre le contrôle, il serait indispensable de prendre une ou plusieurs pauses suivant le nombre de kilomètres à faire.

Garez votre moto au niveau d’une station-service par exemple et essayez de vous reposer durant quelques minutes pour reprendre vos esprits. Mangez-y un petit repas pour récupérer des forces afin d’être d’attaque pour la suite de la balade.

Regarder la météo avant d’organiser la balade à moto

Les intempéries telles que la pluie, les orages, les grands vents sont des causes de nombreux désagréments et d’accidents à moto. C’est pour cela qu’il est prudent de consulter les prévisions météorologiques avant toute promenade avec votre engin à deux roues.

Le conseil le plus pratique est de rester chez vous lorsque la météo n’est pas du tout favorable. Mais dans le cas où votre balade est vraiment nécessaire, n’oubliez pas de prévoir un vêtement imperméable et de rouler prudemment.