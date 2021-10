Qu’est-ce que vous ne devez pas oublier quand vous passez une journée à la plage ?

Le plaisir qu’offre la plage est une satisfaction non seulement pour l’esprit, mais aussi pour l’organisme. L’importance de la distraction pour notre corps n’est plus à démontrer. Elle est souvent recommandée pour gérer au mieux le stress. En programme, pour passer une belle journée à la plage, voici la liste du nécessaire à prendre.

Le sac

Il est évident que vous ayez de petits objets dont vous aurez besoin dans la journée. Votre téléphone par exemple et autres gadgets sont nécessaires. En fonction de l’effectif que vous constituez, il faut prévoir un sac qui peut tout garder. C’est avant tout une mesure de sécurité pour vos objets.

Le parasol

Vous en aurez besoin toute la journée. Selon le moment de la journée, la position de l’ombre vous obligera à le repositionner plusieurs fois. C’est la raison pour laquelle il faut préférer les parasols plus ou moins légers, et pliables. Ceux « anti UV » vous seront plus favorables.

Les serviettes et les maillots

Cela va de vos gouts pour les couleurs et les qualités. Un mariage de couleur entre votre maillot et votre serviette serait quand même plus attirant. C’est une tendance qui augmentera le plaisir de la plage. Soyez certain qu’il y aura du monde sur les lieux. Un sentiment d’infériorité peut gâter votre journée.

La chaise de plage

Elle n’a rien à avoir avec vos meubles de maison. Vous avez affaire ici avec du sable partout. La tendance aujourd’hui est plus légère et facilement déplaçable.

L’alimentation

La faim et la soif peuvent vous empêcher de jouir pleinement de votre journée. Il faut donc prévoir à manger et à boire. Etant donné que vous passerez toute la journée et sans votre frigo, il faut savoir choisir et conserver. Privilégiez les aliments qui ne se décomposent pas très vite. Les boites isothermes vous rendront service. Vous aurez besoin des bouteilles d’eau pour vous hydrater à longueur de journée. C’est encore plus important si vous y allez en été.

Les crèmes

Très important pour protéger votre peau contre les affres du soleil. En fonction de l’effectif et la qualité des personnes qui vous accompagnent choisissez les crèmes.

Les lunettes

Vous en aurez besoin pour la protection de vos yeux contre les rayons solaires.

Les jeux et livres

C’est une journée de distraction qui n’aura son sens qu’avec les amusements de tout genre. Vous devez prévoir vos jeux préférés et vos livres préférés pour vous occuper. Quand vous n’aurez rien à faire, l’ennui vous rattrapera très vite. Prévoyez donc tout ce qui vous permettra de passer un moment de joie et de distraction.

L’appareil photo ou le téléphone portable

On ne l’oublie jamais. Vous pouvez décider passer la journée sans votre téléphone pour éviter de vous connecter. Dans ce cas, prévoyez un appareil photo pour rentrer avec des images. Lorsque la journée est bien passée, il n’y a que les images et les vidéos qui la feront revivre dans le temps. C’est très important de garder des souvenirs.

Gardez votre appareil photo. Si vous devez utiliser votre téléphone portable soyez prévoyant, pour ne pas manquer de batterie au cours de la journée. Vous ne pourrez pas ainsi oublier la journée à la plage. Ça fait du bien à l’esprit.