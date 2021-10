Qui est Youssra Askry, celle qui représentera la Normandie à Miss France 2022 !

Avec les élections régionales qui se poursuivent toujours, cette fois, place à la Normandie. La région a élu son ambassadrice à Miss France 2022, ce samedi 23 octobre 2021. Une autre femme remplace Amandine Petit, un an après son sacre. Il s’agit de Youssra Askry, une jeune sportive âgée de 24 ans. Qui est en réalité cette femme qui détient actuellement la couronne et l’écharpe de Miss Normandie 2021 ?

Miss Normandie 2021 : Youssra Askry

Le samedi 23 octobre 2021, une divine brune a été sacrée au terme de la soirée de Miss Normandie 2021. II s’agit de Youssra Askry. La cérémonie s’est déroulée dans la salle Marcel Hélie à Coutances (Manche) devant 1 400 spectateurs. L’ambiance était survoltée sur le lieu du concours.

En effet, il y avait 14 jeunes femmes qui convoitaient le célèbre titre de Miss Normandie 2021. Mais seule Youssra Askry a pu se démarquer du lot et en est sortie gagnante. La jeune femme âgée de 24 ans a grandi principalement à Mantes-la-Jolie en Yvelines. Elle s’est installée après dans la ville normande.

Licenciée à la Fédération française d’athlétisme, Youssra Askry a terminé un master en activités physiques adaptées et santé, à l’université de Rouen. Vraie passionnée du sport, la jeune femme considère que c’est une discipline qui est nécessaire à son équilibre intérieur. Avec sa taille de 1,72 m, elle est connue comme la plus petite des candidates de la compétition.

Hormis ça, celle qui est née le 2 mai 1997, s’est exprimée largement sur sa participation à Miss France 2022. Cela a été fait peu avant les votes. Elle affirme « Le concours nous donne une voix et nous permet de porter à plus grande échelle des causes qui nous tiennent à cœur ».

La jeune femme était candidate l’an dernier et avait terminé dauphine. Très ambitieuse, elle revient encore en lice et pourra défendre cette fois, les couleurs de la Normandie à Miss France 2022.

Les mots pleins d’émotion de Miss Normandie 2021

Youssra Askry a de quoi se ravir du chemin parcouru bien que la course ne soit pas encore terminée. Tout émue de sa nomination, elle s’exprime ouvertement sur son compte Instagram. Elle affirme « Hier soir, j’ai eu l’honneur de recevoir cette magnifique écharpe d’ambassadrice, celle qui me permettra de représenter ma belle Normandie ! ».

Visiblement la belle Askry ne s’en revient toujours pas. Elle semble comblée et chanceuse pour cette opportunité qui lui est offerte de représenter sa région à Miss France 2022. Elle poursuit « Je n’arrête pas de le répéter mais Merci, je n’aurais jamais pu y arriver sans vous ». De tendres mots qu’elle a adressés à ses aimables abonnés. « Comme quoi, le travail et la persévérance finissent toujours par payer » a-t-elle tenu à préciser avant de clôturer.

Tout compte fait, Youssra Askry semble très déterminée. Elle est réellement désireuse de ramener la couronne et l’écharpe de Miss France 2022 en Normandie. Et ce, tout comme l’a fait Amandine Petit l’année dernière.

Elle profite aussi de l’occasion et adresse quelques mots à cette dernière. Elle affirme « Je tenais également à féliciter ma belle Amandine Petit pour cette fabuleuse année en tant que Miss France Normande ». « Tu nous a tous fait rêver, merci à toi pour tout ce que nous as apporté » a-t-elle conclu humblement.