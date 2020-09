Qui veut gagner des millions : l’animateur légendaire de l’émission est décédé, les fans sont choqués !

Le monde de la télévision américaine pleure la disparition de Regis Philbin.

Un choc pour les fans de l’émission

C’est dans un communiqué que la disparition de Regis Philbin fût annoncée ce dimanche 26 juillet par ses proches. Selon leurs dires, l’animateur a rendu son dernier souffle le 24 juillet dernier. Les informations ont révélé qu’il est décédé de « causes naturelles » à tout juste un mois de ce qui aurait pu être la célébration de son 89è printemps.

C’était pendant l’annonce de la triste nouvelle que les membres de la famille du défunt ont remercié tous ses fans « pour leur incroyable soutien » durant ses 60 ans de Show télévisé. Regis Philbin était en effet une légende du « TV-Show » américain grâce à ses émissions à caractères divertissant et humoristique. D’ailleurs, Kathie Lee Gifford, sa co-animatrice dans The Morning Show, a mentionné dans une déclaration en souriant que « …Regis est en train de faire rire quelqu’un au paradis. ».

BREAKING: Regis Philbin, who became a household name in the 1980s cohosting "Live! with Regis and Kathie Lee" and later padded an impressive resume by hosting "Who Wants to Be a Millionaire?" has died. He was 88. https://t.co/y3osnJztVV pic.twitter.com/5R1EQsUuWd — ABC News (@ABC) July 25, 2020

Ses fans lui ont bien évidemment rendu hommage en publiant ses photos accompagnées de mots réconfortants pour la famille sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités publiques ont également exprimé leur soutien à la famille de Regis.

Retour sur une carrière flamboyante et une vie familiale épanouie

Né le 25 août 1931 dans le Bronx, Regis Philbin a suivi des études en sociologie. Avant d’entrer dans le monde du petit écran, il a marché sur les pas de son père en faisant les services militaires. Son père était marin américain et a servi dans le Pacifique.

Fair winds and following seas, Mr. Philbin. We have the watch, Shipmate! @Regis Philbin (LTJG) served honorably in the U.S. Navy as a 310X-Supply Corps Officer, 1953 – 1955 pic.twitter.com/DLiH2hK9av — U.S. Navy (@USNavy) July 25, 2020

Avant « Who Wants to Be a Millionaire”, l’animateur a enchainé l’animation des diverses émissions télévisées des années 50, 60 et 70. Il a même dû remplacer Steve Allen dans « Steve Allen Show » avant de couvrir toute une saison de « The Neighbors », un jeu télévisé américain très apprécié, en 1975.

Sa carrière a commencé à prendre de l’envergure dans les années 80 alors qu’il a animé « The Morning Show » avec Cindy Garvey sur la chaine ABC. C’est après le départ de Cindy Garvey que Philbin a été assisté par Kathie Lee Gifford pour reprendre l’émission, rebaptisée « Live ! With Regis and Kathie Lee » en 1988. Il est important de noter que le présentateur a passé la majeure partie de sa vie à New York. Les succès s’enchainaient, et l’émission de Regis Philbin aurait aidé ABC à générer plus d’un milliard de dollars de bénéfice.

Bien qu’il ait continué à animer quelques émissions après avoir quitté « Live ! with Regis and Kelly » en 2011, son état a commencé à se détériorer. La principale cause remonterait à une crise cardiaque survenue en 2007 et qui l’a conduit vers plusieurs semaines de pause suite à une opération du cœur.

Le célèbre animateur laisse derrière lui sa femme et ses 3 filles : J.J, Joanna et Amy. Cette dernière est née de sa première épouse, Catherine Faylen. L’ex-couple avait perdu un fils en 2014, Daniel Philbin. Malgré ces rebondissements dans la vie personnelle du présentateur, il était un père de famille épanoui et les membres de sa famille ont confirmé qu’ils partageaient une vie heureuse avec Regis.

Gregg Donovan, unofficial ambassador of Hollywood, lays flowers on Regis Philbin’s star on the Hollywood Walk of Fame on Saturday, July 25, 2020, in the Hollywood area of Los Angeles. Legendary television personality Regis Philbin has died at 88. (AP Photo/Ashley Landis) pic.twitter.com/Io7Y9nBXW3 — Ashley Landis (@LandisImages) July 25, 2020

Quelques reconnaissances majeures :

En 2003, le Hollywood Walk of Fame porte une étoile au nom de Regis Philbin.

En 2004, il a reçu un Guinness World Record après avoir accumulé 16 000 heures d’enregistrement.

En 2006, il a gagné sa place au Panthéon de la télévision.

Il est important de souligner enfin qu’il était producteur et acteur dans de nombreux films et séries américains.