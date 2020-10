Quiche : comment réussir la recette parfaite et épater vos invités ?

View this post on Instagram

• Quiche lorraine • Avec l'automne et la diminution des températures, j'ai super faim et envie de plats reconfortants. Vous aussi ca vous fait la même chose? Du coup, je me suis faite une quiche mais pas du tout light 🙈 Ingrédients: – 1 poireau – 2 petites barquettes de lardons – 1 petit tetrapack de crème – 4 oeufs – de la pâte feuilletée – 3 poignées de gruyère Recette: – Precuire la pâte au four avec du poids dessus – Precuire les lardons et poireaux – Mélanger tous les ingrédients en poivrany et le verser sur la pâte – Cuire 20min à 180 degré au four