Quino le grand dessinateur argentin vient de décéder… Mafalda est orpheline !

Quino (1932-2020) foi um cartunista e humorista argentino, autor das famosas tiras do personagem Mafalda, uma menina inteligente e contestadora que ganhou grande repercussão no cenário mundial. As tiras foram publicadas entre os anos 1964 e 1973. Editada em tiras nos jornais, Mafalda questionava todos os problemas políticos, de gênero, e até científicos que afligiam sua alma infantil e, ao mesmo tempo, refletia o conflito que as pessoas da época enfrentavam, sobretudo com a progressiva mudança dos costumes e a já incipiente introdução da tecnologia no cotidiano. Quino criou vários personagens, mas a personagem mais famosa é a Mafalda, a menina de quase 8 anos que odeia sopa. Quino veio a falecer na quarta feira dia 30 de setembro de 2020 aos 88 anos.