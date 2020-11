Rachel Legrain Trapani : La Miss France 2007 mise de côté par Sylvie Tellier dans le livre « Miss France 1920-2020 » !

“Miss France 1920-2020”, c’est l’ouvrage qui recense le parcours de toutes les Miss France depuis les 100 années que cette institution existe. Alors que certaines y apparaissent plusieurs fois et que leur parcours est bien détaillé, celui de Rachel Legrain-Trapani est presque inexistant.

Rachel Legrain-Trapani sciemment zappée par Sylvie Tellier ?

Cette année est particulière pour les Miss France, puisqu’elle marque le centenaire de cette institution. Aussi, la directrice de la société Miss France, Sylvie Tellier, a décidé de marquer le coup, malgré le Covid-19. A cet effet, elle vient de sortir un livre intitulé « Miss France 1920-2020″.

Comme le titre le laisse présager, les lecteurs pourront y trouver l’histoire de toutes celles qui ont été Miss France, depuis le commencement, avec des photos à l’appui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rachel Legrain-Trapani 🇫🇷🇮🇹 (@racheltrapani) le 10 Nov. 2020 à 8 :56 PST



Toutes y sont, que cela soit Agnès Souret, la toute 1ère Miss France de l’histoire, Mareva Galanter, la Miss France 1999, l’actrice Nathalie Marquay, qui fût Miss France 1987, Sonia Rolland Miss France 2000, Sylvie Tellier elle-même, en tant que Miss France 2002, Vaimalama Chaves Miss France 2019… tout le monde y est ou presque…

Effectivement, toutes les Miss ont été parfaitement représentées dans le livre, à l’exception d’une seule, qui n’a eu droit qu’à quelques lignes et une photo. Il s’agit de Rachel Legrain-Trapani, la Miss France 2007.

Cette histoire soulève bien des questions, quand on sait que la jeune femme de 32 ans a eu quelques différends avec la directrice des Miss France. A la découverte du livre, la compagne de Valentin Léonard a d’abord pris les choses avec ironie : « C’est comme ça dans les livres Où est Charlie ? Il est forcément quelque part. Ça va, il y a quand même une petite photo. »

Cependant, on devine l’amertume que doit ressentir la jeune femme, qui a confié au média Gala : « J’ai eu un petit pincement au cœur (…) D’un point de vue humain ça fait mal. »

Delphine Wespiser donne son point de vue et appelle à l’unité…

Dans le but de comprendre ce qu’il s’était passé, Rachel Legrain-Trapani a pris sur elle pour prendre contact avec Sylvie Tellier. La directrice des Miss France lui a simplement rétorqué qu’elle avait fait de son mieux, afin de pouvoir « retracer 100 ans d’histoire de Miss France ». Ce qui suppose que cette mise à l’écart fut tout à fait voulue.

Rachel Legrain-Trapani, blessée d’avoir été ainsi sacrifiée, a essayé de relativiser la situation malgré tout : « Ce n’est pas une question d’ego. N’importe quelle Miss aurait eu ce même ressenti » a déclaré Rachel Legrain-Trapani. Elle continue : « Ça fait mal sur le coup, mais en toute honnêteté, le titre de maman est bien plus beau que le titre de Miss France. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rachel Legrain-Trapani 🇫🇷🇮🇹 (@racheltrapani) le 11 Nov. 2020 à 11 :01 PST



En effet, la Miss France 2007 est aujourd’hui maman de 2 garçons. Présente sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 10 novembre 2020, Delphine Wespiser, Miss France 2012, a fait quelques révélations sur le sujet. Celle qui est devenue très connue suite à son rôle de Blanche et Rouge dans Fort Boyard, était sur le plateau de Cyril Hanouna pour présenter une nouvelle émission sur France 4, et en a profité pour s’exprimer sur le sujet brûlant.

« Les principales intéressées se reconnaîtront. Il y a un livre qui est sorti, et certaines filles n’ont pas été représentées suffisamment. Tout le monde n’a pas eu ni le même nombre de lignes, ni le même nombre de photos… Sylvie a essayé de faire ce qu’elle pouvait, elle a essayé de faire au mieux. Des choses ont été coupées au niveau de la rédaction. Je pense surtout à Rachel qui a été vraiment blessée de ne pas être dans le livre, et je la comprends… C’est une famille, mais en même temps on a toutes des blessures l’une envers l’autre. Et j’aimerais que toutes les Miss se retrouvent sans caméra, sans Instagram, et qu’on se fasse une vraie sortie, sans la communication, pour créer des vrais liens. »

On dirait bien que le monde des Miss France n’est pas si rose qu’on le croit. Espérons que le message plein d’espoir de Delphine Wespiser puisse être entendu…