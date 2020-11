Rachel Legrain Trapani : son nouveau né est déjà la cible des critiques sur les réseaux sociaux !

Très heureux depuis la naissance de leur fils, le couple de stars est tout de même contraint de faire face aux reproches des internautes. Certains internautes n’ont pas hésité à faire des remarques au sujet du nom de leur nouveau-né.

Une réponse de Valentin Léonard

Le nom « Andrea » est celui que Rachel Legrain Trapani et son époux ont donné à leur fils. Cela aura suffi à leurs abonnés sur Instagram pour se mettre à formuler des moqueries au sujet de l’enfant de la Miss France 2007. Pour les internautes, il s’agit d’un nom que devrait porter une fille et non un garçon. Du coup, l’appellation serait totalement inappropriée. Face à la redondance de la remarque, l’époux de la reine de beauté a décidé de répondre.

Sur son compte Instagram, Valentin Leonard a pris la résolution d’apporter plus de précision à ses abonnées sur le sens qu’il donne au choix de ce nom. Selon ses explications, il s’agit d’une appellation issue du grec Andreas. Un terme qui représente le courage et la force. Il n’hésite pas à faire référence également à l’apôtre de Jésus-Christ qui portait le nom André. De quoi expliquer clairement que le nom n’est pas uniquement féminin.

Des critiques antérieurs sur la toile

Cette critique vient une fois encore s’ajouter à la liste des critiques que le couple affronte depuis un bon moment. Un peu plus récemment, Valentin Léonard devait également répondre à des accusations selon lesquelles, il ne jouerait pas son rôle de père. En effet, quelque temps après la naissance de leur enfant, ce dernier devait voyager pour des raisons professionnelles. Une prise de distance qui a choqué certains internautes.

Beaucoup d’entre eux n’ont pas hésité à considérer ce déplacement comme une fuite de ses responsabilités ou encore un congé paternité. Un internaute a par exemple mis en commentaire de l’une de ses photos : « Un enfant se fait à 2 et les moments avec se font aussi à 2 ! Surtout lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né la maman apprécie fortement la présence de son amoureux ». La réaction de l’ancien participant au programme de télé-réalité n’a pas tardé.

Dans sa réponse, il faisait savoir que les raisons pour lesquelles il devait s’éloigner de sa chérie et son enfant étaient involontaires. Pour Valentin Léonard, bien qu’il soit conscient du fait qu’il doive être auprès de sa famille, il est également tenu de répondre à ses obligations professionnelles. Dans certaines publications, il fait montre de son envie de retrouver le plus rapidement possible sa bien-aimée.

Il faut aussi noter que le 25 juillet il donnait déjà une réponse cinglante à d’autres internautes à propos d’un autre sujet. Dans ce cas, la Miss France 2007 montrait une photo d’elle en bordure de piscine, prenant du bon temps. Certains de ses abonnés n’ont pas vu cela d’un œil. Pour eux, la comédienne devrait cacher ce type de photos. Débordée par ce type de remarque, elle a tenu à montrer clairement son mécontentement.

Une famille très heureuse pourtant

Malgré les critiques, il est important de reconnaître que le couple de stars se porte au mieux et sait répondre quand il le faut. Tous les abonnés de Valentin Léonard pourraient s’accorder sur la fréquence de ses publications où il fait montre de sa joie d’être devenu Papa. Il mentionne surtout son attachement à sa nouvelle famille. Les nombreux clichés avec son nouveau-né en sont une preuve irréfutable.