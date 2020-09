Rachid Taha : le chanteur décède brutalement à 59 ans suite à un arrêt cardiaque !

Rachid Taha était une grande figure du rock français

C’est avec regret que la famille de l’emblématique figure du rock français des années 80 avait annoncé le décès de celui-ci à des fans effondrés. S’il était encore en vie à l’heure actuelle, il aurait eu 62 ans ce vendredi 18 septembre 2020. Revenons un peu sur la carrière du chanteur ainsi que sur son tragique décès qui a laissé plusieurs proches et fans effondrés.

Ce fut à l’âge de 59 ans que l’artiste interprète Rachid Taha est décédé durant la nuit la nuit du 11 au 12 septembre 2018. Il était autrefois le chef du groupe Carte de Séjour, qui était particulièrement réputé durant les années 80. La cause du décès de l’algérien était un arrêt cardiaque. Voici le communiqué annoncé par sa famille et transmis à l’AFP à ce moment-là : « Son fils Lyes, sa famille, ses proches, tous ses amis et son label Naïve, ont le regret et l’immense tristesse d’annoncer le décès de l’artiste Rachid Taha, survenu cette nuit suite à un arrêt cardiaque à son domicile des Lilas »

Rachid Taha a toujours été connu comme étant le porte-drapeau et l’exemple type de la communauté française d’origine maghrébine de seconde génération. Il a grandit avec le rock et le punk, a qui il est resté fidèle, tout en mixant ce style avec de la musique orientale. Sa reprise unique Rock the Casbah du groupe The Clash Rock en est l’un des exemples les plus concrets. A l’aube de ses soixante ans – quelques jours avant son anniversaire le 18 septembre – Rachid Taha avait quitté le monde des vivants. Notons que le célèbre chanteur est né en 1958 près d’Oran.

Rachid Taha devait sortir un nouvel album chez Believe

Le chanteur Rachid Taha se trouvait dans son domicile des Lilas, en Seine-Saint-Denis, lorsqu’il a succombé à une crise cardiaque durant son sommeil. Si une chose est bel et bien certaine : c’est qu’il manque énormément à la scène rock hexagonale. Très apprécié du public pour sa personnalité aussi forte qu’attachante, cette star charismatique est sans nul doute l’une des plus grandes légendes de la musique.

Rachid Taha a passé les premières années de sa vie en Algérie. Ce fut à l’âge de 10 ans qu’il s’installa en Alsace avec sa famille. Quelques années plus tard, en 1998, il connu un franc succès avec son album Diwân. Dans cet album figure quelques chansons Chaâbi avec le tube Ya Rayah en vedette. Cette même année, le chanteur s’est produit à Bercy, en compagnie de Khaled et Faudel pour le spectacle 1,2,3 Soleils. Le leader du groupe Carte de Séjour a ensuite poursuivi une carrière solo en reprenant Charles Trénet et sa chanson Douce France avec une interprétation légèrement ironique.

Rachid Taha s’apprêtait à produire un nouvel album qui devait sortir en 2019 chez Believe. Quelle déception pour le public qui attendait très certainement cet album avec impatience ! Le producteur Pascal Nègre avait alors publié un hommage à ce chanteur hors du commun sur Twitter : « … que de fêtes, de discussions et de rires jusqu’à la fin de la nuit ! Quelle tristesse ..! RIP l’ami ». Ce post a bien évidemment reçu une multitude de réaction de la part des internautes qui soutenaient la famille de la star durant cette période de deuil.

L’enterrement de Rachid Taha a eu lieu en Algérie, là où il est né, le lieu de ses racines. Il fut inhumé au cimetière Sidi Benziane à Sig. Bon nombre de fans étaient alors venus lui rendre hommage une dernière fois. Nous nous souvenons toujours de la vidéo publiée par l’AFP, où l’on pouvait voir le désespoir de sa mère Aicha, de sa veuve Véronique ainsi que de sa sœur Khaira, qui ne tarissaient pas d’éloge à son sujet.