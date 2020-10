Raclette : comment bien choisir votre fromage pour cette saison ?

Dès que le froid s’annonce en France, alors la saison de la raclette débute. Pour que cette fondue soit parfaite au goût, il faut savoir bien choisir le fromage qui sera utilisé. Les nombreuses variétés de fromages qui existent ont de quoi contenter tous les palais, même les plus délicats.

Faire le bon choix de fromage pour la saison des raclettes

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas de date ni de période pour déterminer la saison des raclettes. C’est un plat qui se mange quand il fait froid. Alors dès que le froid s’annonce en France, c’est la saison de la raclette ! Une chose est sûre, entre le roquefort, le brie, le maroilles et le camembert, il y a du choix. D’ailleurs, en 2015, il a été répertorié, plus de 1200 variétés de fromages fabriqués en France. Si le choix est multiple, on peut rapidement s’y perdre. Pour s’en sortir, on peut tenir compte de quelques astuces :

Attention à la contrefaçon

Ce n’est pas parce que la France est réputée pour ses fromages, que tous les fromages qui se trouvent sur le territoire sont de qualité. Comme en toutes choses aujourd’hui, les faux peuvent se glisser sur ce marché également. Pour ne pas se faire avoir, il faut vérifier à chaque fois, la provenance du fromage, et qu’il s’agisse d’un produit AOC (Appellation d’origine contrôlée).

Ces fromages sont dotés du nom de la commune française où ils ont été produits. C’est le cas du Roquefort par exemple qui est fabriqué dans le village Roquefort-sur-Soulzon, ou du Coulommiers. De plus, les fromages AOC sont réalisés dans le respect de normes strictes, quel que soit le type de lait dont il s’agit (vache, de brebis ou de chèvre).

Du fromage selon la saison

Si la saison de la raclette dépend du froid, le fromage quant à lui dépend des saisons. C’est donc un produit saisonnier, et plus il sera frais, plus il aura meilleur goût.

Pour illustrer, il faut savoir que c’est pendant le printemps et l’été que le fromage de chèvre est la plus conseillée, tellement le lait est riche en saveurs parfumées à cette période. Parmi les meilleurs fromages dans ce cas, il y a le camembert ou le Saint-Nectaire. Pendant l’hiver, c’est plutôt le Vacherin-Mont d’Or qu’il faut privilégier en termes de fromage.

Tester des saveurs spéciales pour faire des découvertes

Il y a ceux qui adorent le fromage, il y a ceux qui ont des préférences, et ceux qui n’aiment pas du tout. Quelle que soit la catégorie à laquelle l’on appartient, la saison de la raclette est la meilleure période pour oser et tester de nouvelles saveurs.

Chez les vendeurs de fromages, on trouve souvent des morceaux de fromage exposés qui attendent d’être goûtés. Il faut également demander conseil auprès de fromagers, surtout quand l’on est débutant en la matière. Un fromage moins fort sera parfait pour un début.

L’achat d’un type de fromage peut aussi dépendre de l’occasion. Un expert peut aider à choisir un bon fromage, selon le plat que l’on souhaite servir avant la raclette, les fruits qui seront consommés ou le type de vin qui ira avec. En matière de raclette, le goût compte énormément. Aussi, pourquoi se contenter d’un seul fromage ? Si cela est possible un assortiment de fromages de différents terroirs permettra de varier les goûts. Vive la saison de la raclette !