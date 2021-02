Raclette : des idées complètement dingues pour utiliser vos restes et en faire de vrais plats ensuite !

S’il y a bien un plat qui fait fureur en ce moment dans les plus grandes familles françaises, c’est bel et bien la raclette ! En effet on ne compte plus le nombre de recettes que l’on peut lire ici et là sur le web mais également dans les magazines qui sont spécialisés dans la cuisine en ce moment. Il est vrai que la raclette dispose de très nombreux avantages, et notamment lorsque nous passons l’hiver dans le froid et que nous sommes à la recherche de plats très chauds et surtout assez nourrissants.

Avec ses bonnes pommes de terre et son fromage qui est succulent, sans oublier un peu de charcuterie : tout le monde ne peut qu’apprécier la raclette, c’est le moins que l’on puisse dire ! Même les plus intransigeants qui ne veulent pas manger de viande en adoptant un régime végétarien peuvent en profiter en remplaçant la charcuterie par d’autres aliments par exemple, ce qui n’est pas du tout un problème.

Mais pour autant, il se trouve que la raclette a néanmoins un gros défaut et pas des moindres : il n’est pas rare que nous ayons très souvent des restes de raclette ! Et à l’heure où la crise sanitaire et économique bat son plein, nous ne pourrions que vous recommander de bien faire attention à ces derniers et à veiller à ce que vous puissiez les utiliser pour réutiliser les restes de votre raclette.

Utilisez les restes de votre raclette pour faire des économies et cuisiner de bons repas par la suite

Si certains vont en profiter pour pouvoir réaliser une seconde raclette avec les restes, certains pourront se contenter de réaliser une fameuse “raclette bowl”, qui consiste tout simplement à pouvoir réaliser une recette de raclette dans un bol, ce qui peut être une opportunité très intéressante pendant la crise sanitaire notamment.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si dans les stations de ski, certains restaurateurs se sont précipités sur cette idée pour pouvoir garder la raclette au menu. Mais il se trouve que vous pourriez utiliser le reste de la raclette pour cuisiner bien d’autres plats qui peuvent se révéler tout aussi assez bons, bien que pour la santé ils sont parfois très gras !

Une pizza à la raclette

Pour commencer, vous pourriez par exemple opter pour une pizza avec vos restes de raclette ! En effet, c’est l’occasion ou jamais de pouvoir réutiliser à la fois le fromage à faire fondre légèrement, ainsi que la charcuterie qui peut être utilisée comme garniture. Attention cependant, les vrais italiens risquent de ne pas du tout apprécier et de crier au scandale en voyant cette recette.

Un croque monsieur à la raclette

Si ce plat typique français ne vous fait pas peur et que vous souhaitez le revisiter, et bien profitez en pour remplacer le fromage par du fromage à raclette, et également pour utiliser la charcuterie ! Si vous vous débrouillez bien, vous pourriez même réutiliser les pommes de terre pour remplacer le pain en les faisant griller !

Une pomme de terre garnie

Pour toutes celles et ceux qui aiment les plats simples et nourrissants, la pomme de terre garnie est une très bonne alternative. En effet, il vous suffira tout simplement d’ouvrir votre pomme de terre et d’y intégrer toute la raclette à l’intérieur : cela ne pourra qu’être succulent !