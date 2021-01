Rajeunir grâce à l’épilation du sourcil, c’est possible et voici tous nos conseils gratuits !

Vous avez la possibilité de vous rendre dans un institut, une esthéticienne sera en mesure de réaliser l’épilation de votre sourcil avec professionnalisme et le rendu sera agréable. Vous pouvez également le faire devant un miroir grossissant pour ne manquer aucun poil, mais vous devez être vigilant. Il suffit d’une erreur pour que votre regard ne soit plus le même et, si vous souhaitez rajeunir, voici les meilleurs conseils à suivre.

Le sourcil doit être un peu plus droit

Contrairement aux idées reçues, les sourcils qui ne sont pas bien droits peuvent entacher votre regard et le vieillir. Il faut donc les redresser et, pour cela, il est préférable de revoir l’épilation. Prenez le temps de laisser les poils repousser pendant une semaine complète. Ce n’est pas très sympathique d’un point de vue esthétique, mais cela vous permettra de le redessiner comme vous le souhaitez.

Il est judicieux de supprimer le concept du chapeau pointu pour votre sourcil qui doit donc être redressé au niveau de la pointe et de la tête .

. Pensez à bien étirer votre sourcil vers l’extérieur pour que le regard soit finalement un peu plus grand et profond.

Les sourcils ne doivent pas être coupés en deux avec une partie qui monte et une autre qui descend.

La meilleure solution consiste à avoir près de 70 % de votre sourcil qui monte et seulement 30 % qui peut tomber.

Cette technique utilisée par les esthéticiennes permet de rajeunir le regard puisque vous aurez un effet lift très sympathique. Il suffit de trouver un tutoriel sur YouTube par exemple pour obtenir toutes les étapes. Cela vous évite de commettre des erreurs, car, si vous enlevez un peu trop de poils, vous aurez l’effet inverse. Le regard sera totalement dégarni et vous devrez impérativement utiliser un crayon à sourcils pour réussir à combler les trous.

De nombreuses vidéos traitent de ces sourcils qui sont au centre de la puissance de votre regard. Si certaines femmes décident de les supprimer pour adopter un maquillage semi-permanent, d’autres choisissent le naturel en dessinant avec une pince et un crayon de beaux sourcils.

L’art d’étirer votre sourcil pour rajeunir

Que vous utilisiez une pince à épiler ou de la cire, voire le fil à épiler, le concept reste le même puisque vous devez redresser la tête de vos sourcils en suivant toutes nos recommandations. Il est aussi nécessaire de bien l’étirer vers l’extérieur et cela peut être assez problématique chez certaines femmes. Si, pendant des années, vous avez épilé de manière intensive vos sourcils, les poils sont susceptibles de ne pas repousser aussi facilement. Dans ce contexte, il sera assez difficile d’étirer comme vous le souhaitez vos sourcils. Ce sera donc beaucoup plus facile pour celles qui profitent d’une bonne densité.

Vous devez aussi utiliser un crayon marron pour redessiner votre sourcil, vous aurez ainsi une base pour travailler et cela permet d’avoir immédiatement les poils qu’il faut enlever et ceux qui doivent rester impérativement. L’épilation de vos sourcils vous permet d’avoir un lifting naturel de votre regard et vous n’êtes pas contrainte de vous rendre chez l’esthéticienne ou envisager une chirurgie esthétique. Il est important de noter que les femmes ne sont pas les seules à se soucier de l’apparence de ces sourcils, les hommes sont de plus en plus nombreux à en prendre soin pour les mêmes raisons.

L’effet rajeunissant sera toutefois supprimé si le sourcil est trop épais ou trop dégarni, n’ayez donc pas la main lourde.