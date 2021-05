Rajeunir son visage : faites le simplement grâce à ces coupes qui donnent un coup de jeune !

La coiffure peut sublimer votre look, mais également supprimer quelques années au compteur. Ce sont souvent les femmes après 40 ans qui cherchent des astuces pour que les marques de vieillissement ne soient pas aussi visibles. De plus, le changement peut aussi vous aider à vous projeter et à reprendre goût à la vie. Votre coiffeur pourra aussi vous aider surtout s’il est visagiste, n’hésitez pas à lui demander un diagnostic.

Le Top 4 des conseils pour rajeunir son visage avec une coiffure

Un professionnel prendra en compte les tendances, mais également la forme de votre visage ainsi que votre âge. Dans certains cas de figure, le rendu est très surprenant et il suffit notamment de regarder les incroyables transformations sur YouTube ou via M6 puisqu’une émission avec Cristina Cordula vous propose quelques améliorations.

La coupe courte peut vous rajeunir, mais la longueur doit dépendre de la forme de votre visage pour ne pas apporter de volume. Pour lifter les traits, la coupe au carré est très efficace et elle a la particularité d’être à la mode notamment pour la version plongeante et déstructurée. Pour supprimer quelques années au compteur, misez aussi sur les couleurs claires puisque les tons sombres peuvent ternir votre visage et, vous, rendre beaucoup plus vieux. Le wavy est sans doute la coupe la plus recommandée pour rajeunir son visage et effacer quelques marques laissées par le temps.

Vous pouvez par exemple mixer les conseils en adoptant une coupe courte à savoir un carré déstructuré avec un léger wavy et une couleur claire. En l’espace de quelques heures, vous aurez réellement perdu quelques années.

D’autres techniques à envisager pour vous rajeunir

Sur Internet, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher des vidéos afin de vous aider à rajeunir votre visage que vous ayez 30, 40 ou plus de 50 ans. Les conseils dénichés sur Internet ne remplacent toutefois pas ceux des professionnels dans un salon de coiffure, n’hésitez pas à questionner ces artisans puisqu’ils auront de vraies recommandations. Parmi ces dernières, vous aurez sans doute la queue de cheval qui peut être ou non associée à une frange, cela met donc le visage en valeur. Il existe une valeur sûre que vous ne pourrez pas mettre de côté à savoir le chignon.

N’oubliez pas que la coiffure est complémentaire au maquillage, vous pourrez donc user de quelques subterfuges pour gommer les traits. Utilisez une crème hydratante pour assouplir la peau, appliquez une base lissante qui permet de flouter les pores de la peau. Choisissez un anti-cernes ainsi qu’un fond de teint adapté à la carnation de votre peau.