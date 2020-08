Raphaël Enthoven n’a pas été tendre avec son ex : découvrez la réplique cinglante dans « Temps gagné » !

Raphaël Enthoven est un homme très connu de la sphère médiatique, notamment grâce à ses nombreuses animations à la radio et à la télé. Célèbre essayiste, il a à son actif plusieurs œuvres littéraires à succès, dont ‘’Imaginez’’, un recueil de textes qui s’adresse aux enfants et aux adultes.

Raphaël Enthoven et son histoire avec Justine Levy

La rupture de Raphaël avec Justine Levy a provoqué bien de discussions houleuses il y a quelques années. Cette séparation a été le sujet d’une grosse polémique notamment à la sortie du livre de l’ex-femme de l’animateur radio. Ce livre était intitulé ‘’Rien de grave’’.

Il est évident que Justine Levy était loin d’avoir bien pris cette séparation puisqu’on pouvait comprendre qu’il s’agissait d’un véritable règlement de compte. Dans cette œuvre, elle critiquait violemment l’essayiste qui l’avait laissé pour entamer une relation avec la célèbre Carla Bruni. On se souvient encore qu’elle en a été tellement affectée au point de traverser de terribles moments durant des années.

Raphaël Enthoven aurait-il rompu sa promesse d’il y a 16 ans ?

Si à l’époque l’animateur télé a refusé de se prononcer sur les critiques de son ex-femme, aujourd’hui, on peut bien dire qu’il a changé d’avis. Les raisons d’un tel retournement de situations ne peuvent être clairement définies et ‘’Temps gagné’’ se présente comme un roman surprenant en tout point.

Si l’auteur affirme que son œuvre est entièrement le fruit de son imagination, on remarque clairement que son contenu est un cocktail explosif de roman et d’autobiographie. Les traits de personnalités de son ex-femme Justine Levy et de Carly Bruni y paraissent très nettement même s’il a préféré changer leurs noms.

On y reconnait bien les faits ainsi que les situations contextuelles qui se prêtaient à leurs vies. Ainsi donc, Carla Bruni était devenue Béatrice, une championne de tennis à la retraite. À son ex-femme Justine, il a donné le nom de Faustine.

Si dans ‘’Temps gagné’’, Raphaël Enthoven parle de Béatrice en des termes très élogieux, ce n’est pas le cas de Faustine qu’il décrivait comme une femme assez désagréable. Peut-être est-ce en réponse au surnom ‘’Terminator’’ que Justine Levy lui a donné dans ‘’Rien de grave’’. Les accusations de cette dernière contre l’essayiste étaient très violentes, notamment celles qui disaient qu’il avait obligé une femme à avorter et qu’il avait eu des relations sexuelles avec sa belle-mère.

Ces accusations ont été démenties par l’auteur de ‘’Temps gagné’’ qui avait promis de ne jamais revenir sur cette histoire, n’en déplaise à l’opinion publique. Il faut dire que Bruni était précédemment la compagne de Jean-Paul Enthoven, le père de l’auteur.

Un enfant issu de sa relation avec Carla Bruni

Les choses finiront par se tordre entre Raphaël Enthoven et Carla Bruni par la suite. Néanmoins, l’ex-mannequin et Raphaël Enthoven ont pu donner naissance à Aurélien. Même si le couple a divorcé et que Carla Bruni s’est remarié plus tard avec l’ancien Président français Nicolas Sarkozy, les deux ex-compagnons ont conservé de très bonnes relations. Leur enfant a fêté ses 19 ans le 21 juillet dernier.

On peut dire que le philosophe occupe toujours une place privilégiée dans la vie de la belle Carla Bruni. La relation entre le couple a été très fusionnelle, ardente et passionnée. C’est d’ailleurs cela qui a donné envie à l’ex-mannequin d’avoir un enfant. On se souvient encore que cette dernière affirmait qu’elle ne s’imaginait pas enceinte et que la perspective de devoir s’occuper de quelqu’un d’autre n’était pas dans ses projets.