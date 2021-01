Raphaël et Mélanie Thierry ont-ils une relation libre ? Voici la réponse du chanteur

Si certains couples n’arrivent pas à envisager l’avenir en toute sérénité, Raphaël et Mélanie Thierry sont assez différents.

En effet, ils partagent le même quotidien depuis près de 19 ans et ils ont peut-être découvert la recette miraculeuse.

Dans tous les cas, certaines rumeurs précisaient que la jeune femme n’était pas fermée à l’idée que les deux tourtereaux pouvaient être infidèles. Cela permet d’avoir une relation libre sans aucune contrainte, mais elle n’est pas toujours choisie par les couples.

Mélanie Thierry met les points sur les « i » pour sa relation

Raphaël n’aurait jamais envisagé d’aller voir ailleurs, car il est fidèle comme peut le préciser StarMag dans un récent article. De ce fait, il n’aurait pas une union libre comme certains pourraient le penser, elle serait classique et ressemblerait finalement à celle que tous les Français peuvent avoir. Alors qu’il a été interrogé sur les propos de sa femme, il estime qu’il faut lui demander à elle puisqu’il n’est pas au courant.

Dans tous les cas, le chanteur ne se pose pas cette question, il est fidèle et il n’envisage pas une autre relation .

. Ils ont d’ailleurs pu fonder une famille avec, notamment, Roman âgé de 12 ans et Aliocha qui a 7 ans.

Les propos de Mélanie Thierry et de Raphaël sont peu nombreux puisque le couple a tendance à être relativement discret sur leur quotidien.

Ils ont par contre tendance à se lancer des fleurs lorsqu’ils sont en interview, pour Mélanie, son homme est clairement brillant dans, absolument, tout.

Pour Raphaël, sa femme a près de 1000 qualités, elle est solide et surtout très ancrée. Il a donc offert à Mélanie une belle déclaration lors de cette interview. Il a tendance à voir pratiquement que des qualités chez la mère de ses enfants. Il a donc partagé un entretien à Marie Claire dans le cadre de la sortie de son album composé de 12 titres qui ont la particularité d’être inédits. Alors que le monde de la culture est à l’arrêt depuis le début de la crise sanitaire, il faut savoir que les chanteurs n’ont pas pour autant arrêté de travailler. De ce fait, l’album est prêt et il devrait voir le jour le 5 mars prochain. Désormais, il faudra patienter pour savoir si vous pourrez l’applaudir sur scène.

Découvrez leur quotidien sur Instagram

Comme c’est le cas pour de nombreux couples et les célébrités, les réseaux sociaux sont parfaits pour garder le lien avec la communauté d’internautes. Mélanie Thierry peut donc partager de doux moments avec son homme et il suffit de surfer sur son compte pour découvrir un peu de son quotidien. Ils ont donc trouvé la recette pour trouver le bonheur et vivre à deux assez sereinement. En 2014, elle avait évoqué cette union libre, elle avait notamment pu apprendre à être un peu moins possessive avec le temps. Dans le magazine Psychologies, elle avait par exemple précisé qu’il fallait s’accorder un peu de liberté, ils avaient ainsi découvert que cela pouvait leur épargner quelques tensions.

Raphaël est aussi présent sur les réseaux sociaux et vous pourrez notamment découvrir de beaux paysages qui peuvent rythmer son quotidien. Il a également choisi son compte pour partager la grande nouvelle concernant la sortie de son album le 5 mars prochain. Le chanteur est conscient que la situation n’est pas celle escomptée, mais il pourrait tout de même donner rendez-vous à ses fans pour quelques morceaux depuis la maison. C’est d’ailleurs un format largement apprécié par les artistes qui gardent ainsi le contact.