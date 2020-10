Raphaële : l’ancienne candidate de Koh Lanta saison 9 a accouché d’une petite fille !

View this post on Instagram

✨💖La famille va s’agrandir dans qq jours!💖✨ Il est temps de vous annoncer la bonne nouvelle! 🤗 Dans quelques jours nous allons accueillir une petite aventurière 👶🏼💝pour agrandir notre famille! Avec @swan_ito Nous avons préféré garder cette nouvelle pour nous pendant tous ces mois afin d’être sûr que tout allait bien!😉😊 Les années se suivent et ne se ressemblent pas, et je me rends compte que même si nous n’oublions pas les moments difficiles 😢que nous avons surmonté, nous sommes aujourd’hui encore plus soudés et unis qu’avant!💕 Cette petite boule d’amour👧🏻 (et je ne parle pas de mon ventre quand je dis ça! 🤣LOL) va nous apporter à Colyne Swan et moi tellement de bonheur que nous languissons d’y être! Le prénom est déjà choisis mais chut 🤫 encore qq jours à patienter, la chambre est prête, et la liste de naissance est faite même si je ne pensais pas que c’était aussi compliqué! 😳 Pour résumer nous sommes prêts à l’accueillir!👨‍👩‍👧‍👧 📸Merci à @mylya_photographie pour cette magnifique séance photo qui nous a comblé! 🥰🥰🥰 Merci à tous ceux qui ont été dans la confidence pendant tout ce temps! Un grand merci à mon mari et ma fille pour avoir supporté toutes mes sautes d’humeurs et mon salle caractère! 🙄😓😜 #grossesse #babyonboard #pregnant #babygirl #princesse #lafamillesagrandit #listedenaissance #bonheur #lovemyfamily #mumtobe