Rawell et Julien : quelques confidences à propos de leur coup de foudre qui passionne les fans

Dans le monde de la télé-réalité, des couples voient le jour, d’autres peuvent se défaire, mais il y a toujours des rebondissements assez croustillants. De ce fait, sur le tournage des Vacances des Anges 4, vous pourrez notamment découvrir Julien et Rawell, dont le coup de foudre passionne forcément les internautes. Une interview a même été partagée avec Sam Zirah. Ce dernier est très présent sur YouTube et il n’hésite pas à questionner toutes les stars du petit écran, cela permet notamment aux fans d’avoir quelques informations croustillantes.

Julien et Rawell, des confidences touchantes à propos de leur amour

Si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez notamment pu découvrir les deux tourtereaux, mais, lors de cette interview baptisée en toute intimité, il est possible d’apprendre que leur coup de foudre est réel. En effet, face à Zam Zirah, les déclarations ont été nombreuses pour le plus grand bonheur des personnes qui soutiennent le couple. Alors que le monde de la télé-réalité est chamboulé depuis quelques jours par des rumeurs de sorcellerie, il est toujours agréable d’être confronté à cet amour naissant.

Rawell et Julien ont pu découvrir leur passion réciproque sur le tournage de LVDA4 comme ils ont pu le préciser .

. Julien affirme qu’il est difficile d’être séparé, il a même ressenti quelque chose lorsqu’elle a été obligée de partir, il ne pouvait plus se passer d’elle.

Pour le jeune homme, il est important de noter que ce n’est pas un coup de coeur, mais, réellement, un coup de foudre.

Rawell propose même une très belle déclaration en affirmant que « c’est comme si nos âmes se connaissaient déjà ». De nombreuses personnes dans le monde entier peuvent découvrir cette passion commune et le coup de foudre est souvent très fort. Vous ressentez une sorte de dépendance à l’autre et il est clairement difficile de s’absenter ou de se séparer quelques heures, voire plusieurs jours.

Ce ressenti semble être celui de ce couple qui est très beau à regarder. Il est important de préciser que leur relation a été dans un premier temps amicale et c’est souvent le cas pour de nombreux couples qui découvrent ensuite les joies de l’amour et de la passion.

Tout a évolué avec une simple activité

Nous apprenons également dans les colonnes de Star Mag que leur passion a pu voir le jour lors d’une activité en pleine mer. En effet, le couple était finalement éloigné de la maison et ce moment de partage a été très important. C’est à ce moment qu’ils auraient pu découvrir que leurs âmes se connaissaient déjà. Comme c’est le cas pour de nombreux couples, les débuts ne sont pas toujours aussi simples. En effet, Rawell ne semblait pas être libre lors de cette rencontre, mais elle a souhaité prendre une décision radicale pour rejoindre Julien et elle ne regrette pas ce choix apparemment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⓇⒶⓌⒺⓁⓁ 🌸 ⓈⒶⒾⒾⒹⒾⒾ (@rawellsaiidii)



Elle affirme que Julien sait aussi la canaliser et la calmer, elle a donc la possibilité d’évoluer au sein de cette relation amoureuse dans les meilleures conditions. Dans tous les cas, elle a rapidement compris qu’ils étaient fait l’un pour l’autre et elle ne pouvait pas s’empêcher de se rapprocher de cet homme qui partage désormais sa vie. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, vous pourrez découvrir la fameuse vidéo et suivre également le couple sur les réseaux sociaux. Comme tous les participants à ces émissions de télé-réalité, ils sont très présents sur Instagram par exemple.