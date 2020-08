Rayan Reynolds met les choses au claires : il n’est pas avec Dwayne johnson au casting de « Black Adam »

La vie palpitante de l’acteur Rayn Reynolds

Ryan Reynolds est né un samedi, le 23 octobre 1976 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il est élevé dans une famille au quotidien modeste avec 3 frères ainés. Ce sont ses parents qui l’ont incité à devenir acteur. A ses 14 ans, il débute par une petite série télévisée « Fifteen ». Il continue sur cette voie tout en faisant ses études et en travaillant en tant que mannequin pour Calvin Klein, la marque de sous-vêtements.

Si en 1997, il a tenté sa chance à Hollywood, sa carrière ne prend son envol qu’en 2002. Il obtient le premier rôle dans American Party. L’acteur apparait plusieurs fois aux écrans dans plusieurs films. Ce n’est qu’en 2009 qu’il entre dans le monde des supers héros dans X-Men Origins : Wolverine. Sur cet élan, il poursuit avec le film Green Lantern, en 2011.

Côté vie privée, l’acteur entretient plusieurs relations avant de trouver son âme sœur. De 2002 à 2007, il est en couple avec Alanis Morissette. En juin 2004, ils sont même allés jusqu’à se fiancer. Le 27 septembre 2008, il épouse Scarlett Johansson et finissent par rompre leur mariage le 14 décembre 2010. Un an après, il rencontre Blake Lively. Ils décident de se marier dans l’intimité le 9 septembre de l’année 2012.

Avec Blake Lively, Ryan Reynolds file le parfait amour. Ils ont eu trois filles. La première est née le 16 décembre 2014, prénommée James. La deuxième fille, Inez est née vers la fin du mois de septembre 2016. C’est le 17 octobre 2019, que l’on voit Ryan Reynolds avec sa troisième fille, Betty, née il y a déjà quelque semaines.

Durant la pandémie du Covid-19, on peut constater que l’acteur mène une belle vie avec sa famille. Lors de l’émission « The Late Show », Ryan Reynolds est invité à participer à l’émission le 2 avril. Par visioconférence, il parle de son confinement avec Blake Lively, sa femme et ses trois filles ainsi que sa belle-mère.

Il avoue au présentateur, Stephen Colbert, que durant tout ce temps passé avec sa famille, la « compagnie masculine » ne lui manque pas. Au contraire, il profite de ce temps qu’il passe avec ses filles. Il dit qu’il fait des activités féminines. Il a même confectionné des robes en papier tissu. Ne se limitant pas au stylisme, l’acteur affirme passer du temps avec ses filles à faire des devoirs mais aussi à jardiner.

Ryan Reynolds dément sa participation au film « Black Adam »

Etant donné que les rumeurs ne cessaient au sujet de la participation de Ryan Reynolds dans le film Black Adam, il décida de poster sur Twitter. Il y affirme qu’il ne jouera pas le rôle d’Hawkman.

Ryan Reynolds a effectivement de quoi s’occuper. Bien qu’il ne soit pas dans le film Black Adam, il a plusieurs projets. D’après MovieWeb, avec le réalisateur Shawn Levy, l’acteur prépare un film pour Netflix. Le film parlerait de voyage dans le temps. L’histoire serait celle d’un astronaute qui revient dans le passé pour changer le cours de sa propre vie.

Ryan Reynolds a dernièrement décidé d’user de son influence en tant que star du septième art. Dans cette entreprise, il veut procurer son aide aux personnes que l’industrie du cinéma néglige. Le projet se nomme « Groupe Effort Initiative ». Il veut recruter 10 à 20 personnes appartenant à des groupes sous-représentés dans le cinéma.

Grâce à son expertise dans le milieu, veut leur donner une expérience réelle de ce que fait un acteur. En espérant que cela ne les décourage pas, il veut que ces personnes puissent jouir de cet avantage majeur pour se développer dans cette voie. Il a affirmé que « Ces recrues seront payées, logées et voyageront à mes frais ».

Il incite également ses confrères et consœurs de se joindre à ce projet pour promouvoir la diversité dans le cinéma.